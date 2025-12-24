Сегодня 24 декабря 2025
Новости Hardware

Оперативная память для iPhone 17 Pro подорожала на 230 %, а у Apple  выросла зависимость от Samsung

Дорожает оперативная память не только для серверных или настольных систем — мобильные устройства тоже ощущают влияние общей тенденции. Стоимость 12 Гбайт памяти типа LPDDR5X в составе iPhone 17 Pro недавно выросла на 230 %, поэтому Apple вынуждена искать компенсирующие меры; одной из них станет сближение с Samsung, которая выпускает такую память.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Ещё не так давно указанный объём памяти обходился Apple в сумму от $25 до $29, но в последнее время цены взлетели до $70. В структуре себестоимости iPhone 17 Pro это достаточно значительная величина, поэтому компании важно найти способы компенсировать этот рост без повышения рекомендованной розничной цены смартфонов. По слухам, существующие долгосрочные контракты Apple на поставку ОЗУ с SK hynix и Samsung истекают в январе следующего года. В текущих условиях сложно представить, чтобы Apple вновь договорилась с поставщиками о закупке памяти по прежним ценам.

С учётом сокращения объёмов производства LPDDR компаниями SK hynix и Micron основным поставщиком памяти данного типа для семейства iPhone 18, которое дебютирует в следующем году, может стать именно Samsung Electronics. Поскольку активное внедрение ИИ-функций в iPhone неизбежно увеличит потребность в объёме оперативной памяти, Apple, вероятно, придётся поднять цены на свои смартфоны при сохранении текущих тенденций на рынке памяти.

В структуре поставок LPDDR5X для семейства iPhone 17 компания Samsung также может занять от 60 до 70 %, тогда как ранее она имела примерно сопоставимую долю с SK hynix, а Micron выступала в третьей роли.

Источник:

Теги: apple, apple iphone, lpddr5x, samsung, iphone 17 pro
