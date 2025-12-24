Сегодня 24 декабря 2025
Amazon пока не решила, что делать с ИИ-ботами на торговой платформе — не пообещала разобраться

Amazon пытается сформулировать своё отношение к агентам искусственного интеллекта — приложениям, которые собирают информацию о товарах и могут совершать покупки от имени пользователя. У компании не сформировалось единого мнения по данному вопросу — блокировать ИИ-ботов или запускать свои собственные, пишет CNBC.

Источник изображений: aboutamazon.com

В июне гендиректор Amazon Энди Джесси (Andy Jassy) заявил сотрудникам, что ИИ-агенты начнут проникать в различные аспекты повседневной жизни; в октябре он добавил, что компания планирует сотрудничать с разработчиками таких приложений и уже начала вести переговоры по данному вопросу; сейчас она ищет руководителя отдела корпоративного развития, который будет курировать направление «агентной коммерции» и налаживать стратегические партнёрства. ИИ уже начал оказывать влияние на онлайн-торговлю, и Amazon как лидер отрасли вынуждена реагировать оперативно и действовать решительно.

За последние месяцы OpenAI, Google, Perplexity и Microsoft запустили множество ИИ-агентов электронной коммерции в стремлении изменить подход человека к покупкам. Вместо того, чтобы напрямую заходить на Amazon, в интернет-магазины Walmart или Nike, они доверяют поиск лучших предложений или идеальных товаров ИИ и могут приобретать их прямо в переписке с чат-ботами. Первые агентские приложения появились уже около года назад, а к 2030 году ИИ-агенты в американской рознице могут принести уже $1 трлн. И это угроза для бизнес-модели Amazon: OpenAI, например, взимает «небольшую комиссию» с каждой такой покупки.

Walmart и Shopify уже начали сотрудничать с разработчиками систем ИИ, но при этом сами разрабатывают собственные схожие инструменты и ограничивают доступ посредников к своим ресурсам. Amazon пока играет в обороне: недавно она начала блокировать ИИ-агентов — по состоянию на 23 декабря ограничен доступ для 47 ботов, включая приложения крупнейших разработчиков ИИ. Amazon подала в суд на Perplexity, чей ИИ-браузер, действуя как агент, может совершать покупки от имени пользователя — компания якобы «скрывает» этих агентов, не позволяя идентифицировать их. В Perplexity действия Amazon охарактеризовали как «тактику запугивания». Компания тем временем разрабатывает и собственные продукты — у неё есть чат-бот Rufus и агент Buy For Me, способный совершать покупки на других сайтах, не выходя из приложения Amazon.

К 2030 году почти половина американских покупателей будет пользоваться ИИ-агентами, которые помогут увеличить рынок электронной коммерции в США на величину до $115 млрд, гласит прогноз Morgan Stanley. Пока лишь небольшое число потребителей начинает «путь к покупке» с ИИ, но со временем этот показатель может увеличиться — сейчас примерно 40–50 % обращаются к ИИ за поиском информации о товарах. Трафик с чат-ботов на сайты розничной торговли растёт, особенно в праздничный сезон, но Google пока демонстрирует более высокую конверсию.

Сам процесс покупки в интерфейсе чат-бота ещё далёк от совершенства. В ChatGPT покупки появились лишь в сентябре — доступны лишь некоторые товары из Walmart, Shopify, Target и Etsy. Но можно купить только один товар за раз, и программы лояльности, в том числе Walmart+, пока не действуют. ИИ-агенты, кроме того, подвержены сбоям: чат-боты Perplexity и ChatGPT могут выводить ошибки при попытке купить явно доступные товары или подменять один продукт другим.

Amazon же, пока не приняла решения, использует ресурсы дочерних компаний в качестве полигона, оставляя их доступными для ИИ-агентов. На свой основной ресурс она ботов не допускает — там слишком большой объём данных и доступных рейтингов, которые могут использоваться для обучения сторонних систем ИИ. Зато появившийся в прошлом году чат-бот Rufus постепенно обрастает новыми функциями: недавно он научился автоматически заказывать для пользователей подписки Prime интересующие их товары, когда на них устанавливается заданная цена. Кроме того, чат-бот теперь предлагает товары не только с Amazon, но и с других сайтов. На стадии тестирования его способность составлять персонализированные руководства по покупкам — аналог «товарных исследований», которые OpenAI предложила в ноябре.

Источник:

Теги: amazon, ии, ии-агент
