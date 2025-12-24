Сегодня 24 декабря 2025
Apple Intelligence придётся правильно ответить на 2000 вопросов, чтобы начать работать в Китае

Функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence для рынка Китая будут проходить строгую проверку на предмет соответствия местным нормам и законам. Генеративные алгоритмы американской компании должны корректно обрабатывать пользовательские запросы, связанные с вопросами, которые регулируются китайским законодательством, включая темы национальной безопасности, социальной стабильности и общественных интересов.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Apple Intelligence протестируют в Китае с помощью 2000 вопросов, задавая которые можно получить информацию, которая подвергается цензуре в Поднебесной. Нейросеть должна отказываться давать ответы как минимум в 95 % случаев при обработке определённых запросов.

Китайские власти строго контролируют источники информации, доступные для жителей страны в интернете. Так, Google вынужденно покинула китайский рынок после того, как фирменный поисковик компании обязали фильтровать результаты выдачи по определённым запросам. Другие западные платформы, такие как Facebook, X и Wikipedia, попросту блокируются на территории Китая.

Генеративные нейросети являются эффективным инструментом поиска информации в интернете, поэтому китайские власти контролируют их и принуждают иностранные компании использовать одобренные ИИ-модели. Такие модели, как правило, соблюдают установленные ограничения и не предоставляют информацию по определённым запросам.

В настоящее время Apple сотрудничает с OpenAI, поэтому вопросы, на которые отвечает ИИ-версия Siri, обрабатываются с помощью ChatGPT. Ранее также сообщалось о планах Apple использовать ИИ-модели Google Gemini. Однако в Китае Apple пришлось заключить соглашение с Alibaba, чьи алгоритмы, такие как Qwen3, и станут основой местной версии Siri.

Тестирование Apple Intelligenceбудет проводиться ежемесячно, при этом база задаваемых вопросов будет обновляться. По данным источника, подготовка к тестированию настолько сложна, что для его прохождения компаниям требуется помощь специализированных агентств, помогающих в этом.

Задача становится ещё более сложной из-за желания Китая сделать свои ИИ-модели более мощными за счёт доступа к информации с ресурсов, недоступных в стране. Однако вопросы отсеивания информации, распространение которой запрещено в стране, ложатся на плечи ИИ-компаний.

Источник:

apple intelligence, apple, китай
