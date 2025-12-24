Сегодня 24 декабря 2025
iPhone станет более американским — улучшенная камера iPhone 18 получит датчик, выпущенный в Техасе

По данным издания The Elec, Samsung будет поставлять Apple усовершенствованные датчики изображения для iPhone, изготовленные на заводе в Остине, штат Техас. Компания в ближайшее время планирует установить необходимое производственное оборудование для этого проекта и уже разместила объявления о вакансиях для механиков, электриков, инженеров и менеджеров, которые займутся его настройкой.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Предполагается, что Samsung будет производить датчики изображения для iPhone с трёхслойной конструкцией, обеспечивающей более высокую плотность пикселей и улучшенную производительность при слабом освещении. Многослойная архитектура датчика также обеспечивает высокую скорость считывания информации, снижение энергопотребления и расширенный динамический диапазон. Этот производственный процесс ранее не применялся в коммерческих масштабах.

Ранее в этом месяце Samsung уведомила городской совет Остина о своём намерении потратить $19 млрд на модернизацию своего завода в Остине. Ожидается, что новая производственная линия по выпуску датчиков изображения начнёт работу не ранее марта.

Эксперты полагают, что новый датчик предназначен для iPhone 18, запуск которого ожидается в первой половине 2027 года. Сообщается, что в августе Apple заключила соглашение с Samsung о поставке этого компонента.

Впервые Apple откажется от Sony как единственного поставщика датчиков изображения для iPhone и будет получать этот компонент с завода в США. В настоящее время Sony является единственным поставщиком датчиков изображения для iPhone: они производятся в Японии и поставляются через TSMC.

Источник:

Теги: apple, apple iphone, samsung, датчики изображения
