NASA приостановит операцию по спасению м...
Новости Hardware

NASA приостановит операцию по спасению марсианского зонда MAVEN — Марс на три недели скроется за Солнцем

С 29 декабря по 16 января Марс спрячется за Солнцем, которое прервёт всю радиосвязь между марсианскими аппаратами и Землёй. Сильнее всего беспокоит неопределённость с марсианским зондом MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN). Связь с ним прервалась 6 декабря и с тех пор не восстановилась. Более того, орбита MAVEN остаётся неизвестной. Попытка марсохода Curiosity в расчётное время обнаружить объект в небе не увенчалась успехом — его там не было.

Источник изображения: NASA

Космический аппарат MAVEN был запущен NASA в 2013 году. С 2014 года он находился на орбите Марса, где проводил исследование его атмосферы и её взаимодействия с заряжёнными частицами солнечного ветра. Не менее ответственным заданием зонда была роль ретранслятора для связи Земли с марсоходами Perseverance и Curiosity. Роверы не могут самостоятельно связаться с Землёй, и MAVEN был одним из мостиков для этого наряду с четырьмя другими марсианскими станциями на орбите планеты.

Во время очередного сеанса связи 6 декабря зонд MAVEN не ответил. Анализ по обрывкам данных показал, что его орбита могла измениться, а сам зонд перешёл в состояние неконтролируемого вращения. Всё это могло стать следствием некоего «энергичного» воздействия на станцию. Бесплодная попытка проследить на зондом с поверхности Марса камерой Mastcam марсохода Curiosity 16 и 20 декабря также служит намёком, что его орбита могла измениться непредсказуемым образом.

Новых сеансов связи или перехвата радиосигналов от MAVEN не было. Уход Марса за Солнце прерывает попытки спасательной операции, но в NASA обещают их возобновить после 16 января 2026 года, как только солнечная плазма перестанет глушить сигнал от марсианских аппаратов. В агентстве не теряют надежды восстановить связь с зондом, хотя 100-процентный успех этой операции не обещают.

Источник:

Теги: марс, nasa, авария
