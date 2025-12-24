«Эта игра будет особенной»: амбициозный боевик Marvel’s Blade от создателей Deathloop и Dishonored впервые за два года подал признаки жизни

Амбициозный сюжетный боевик Marvel’s Blade от разработчиков из Arkane Studios (Deathloop, дилогия Dishonored) не выходил из тени уже более двух лет, однако, несмотря на затишье, с игрой всё в порядке.

Напомним, Marvel’s Blade была анонсирована в декабре 2023 года и с тех пор на публике не показывалась. После пропуска игрой Xbox Games Showcase 2025 и The Game Awards 2025 фанаты начали переживать.

Пользователь TheArkaneRealm в X на Рождество загадал весточку от Arkane по поводу Marvel’s Blade: подтверждение геймплейного показа в следующем году, новый концепт-арт или хотя бы «крохотное сообщение о прогрессе игры».

Желание TheArkaneRealm сбылось. На мольбы фаната с обнадёживающим посланием отреагировал творческий соруководитель Arkane и режиссёр Marvel’s Blade Динга Бакаба (Dinga Bakaba).

«Команда усердно трудится, все очень гордятся [работой] и превосходят сами себя. Пожалуйста, наберитесь терпения. Эта игра будет особенной, и мы все надеемся, что она будет соответствовать нашим и вашим высоким стандартам», — написал Бакаба.

События Marvel’s Blade развернутся в карантинной зоне Парижа в разгар некоего сверхъестественного феномена. Игрокам достанется роль получеловека-полувампира Блэйда, охотящегося на кровопийц.

Судя по финансовому отчёту Arkane, Marvel’s Blade находится в активной разработке с прошлой зимы и ожидается в ноябре 2027 года. Обещают взрослый одиночный приключенческий экшен от третьего лица с оригинальной историей.