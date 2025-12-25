Сегодня 25 декабря 2025
Культовый мод «Хроники Миртаны: Архолос» для «Готики 2» готовится к расширению — раскрыты сроки выхода версии 2.0

Моддеры из The Chronicles Of Myrtana Team раскрыли сроки выхода расширенной версии глобальной модификации «Хроники Миртаны: Архолос» (The Chronicles of Myrtana: Archolos) для культовой ролевой игры «Готика 2» (Gothic 2).

Источник изображений: The Chronicles Of Myrtana Team

Напомним, планы на The Chronicles of Myrtana: Archolos — Mod of The Decade Edition (она же обновление 2.0) моддеры подтвердили ещё весной 2023 года. Сроков премьеры у расширенной версии до сих пор не было.

Как стало известно, The Chronicles of Myrtana: Archolos — Mod of The Decade Edition выйдет на протяжении 2026 года. Об этом сообщает выпущенный на католическое Рождество новый тизер-трейлер.

Ранее сообщалось, что в версию 2.0 войдёт опциональный хардкорный режим, новые локации, сюжетные линии, квесты, случайные события и мини-игры, более миллиона комбинаций предметов индивидуализации.

Помимо прочего, в Mod of The Decade Edition моддеры готовят переработку локаций и противников, геймплейные улучшения и исправления, корректировки баланса, а также «множество сюрпризов».

Прохождение «Хроники Миртаны: Архолос» рассчитано примерно на 60 часов

По сюжету некогда процветающий город Архолос в королевстве Миртана оказался на грани кризиса. Мод предлагает сюжет со множеством поворотов, более 170 квестов, 200 случайных событий и профессиональную озвучку (в том числе на русском).

Релиз «Хроники Миртаны: Архолос» состоялся 10 декабря 2021 года на ПК (Steam, GOG, ModDB). Проект заслужил звание лучшего мода 2021 года по версии пользователей ModDB и титул «Современного шедевра» от редакции портала.

