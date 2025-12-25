Сегодня 25 декабря 2025
OpenAI тестирует «навыки» ChatGPT по образцу Anthropic Claude

OpenAI начала тестировать новую функцию ChatGPT под названием «Навыки» (Skills), которая будет похожа на аналогичную функцию конкурирующего чат-бота Anthropic Claude с тем же наименованием.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Сейчас в ChatGPT поддерживаются производные чат-боты GPT — они проектируются при помощи запросов и предназначаются для выполнения конкретных функций. «Навыки» в Claude — это папки, данные в которых обучают чат-бот определённым способностям, рабочим процессам и знаниям в предметной области. Так, у Claude есть плагин для проектирования интерфейса — он помогает эффективнее ориентироваться в пользовательском пространстве, когда пишется код веб-приложения.

Anthropic выделяет следующие характеристики «Навыков»:

  • компоновка — «Навыки» могут объединяться, Claude автоматически определяет необходимые в данный момент и координирует их работу;
  • портативность — формат «Навыков» един для всех сервисов, созданный единожды «Навык» одинаково хорошо работает в Claude, Claude Code и при подключении по API;
  • эффективность — загружается только то, что необходимо, и тогда, когда это необходимо;
  • мощность — в задачах, когда традиционные программные решения оказываются эффективнее генерации токенов, может запускаться исполняемый код.

Как ожидается, в производных чатах OpenAI GPT вскоре появится нечто подобное также под названием «Навыки». Сейчас они проходят внутри компании под кодовым именем Hazelnuts («Фундук») и в рамках теста запускаются командами со слэшем. Предусмотрен редактор «Навыков» и возможность преобразовывать пользовательские GPT в «Навыки». Развёртывание новой функции может начаться в январе 2026 года.

