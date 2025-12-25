В WhatsApp появится управление подключёнными устройствами и файлами в чатах

Выпустив полноценный клиент WhatsApp для Apple Watch, компания Meta✴ решила, что пользователей приложения необходимо информировать о подключённых к учётной записи устройствах. Улучшится также управление чатами, вложениями и типами данных. На это обратил внимание ресурс WABetaInfo.

В предварительной сборке WhatsApp 25.37.10.71 появился новый раздел «Периферийные устройства» — он открывается из раздела «Связанные устройства» в настройках приложения. Тестирование функции стартовало вскоре после выхода полноценного клиента WhatsApp для Apple Watch — он открывает возможности для злоупотреблений, ведь пользователь не всегда может знать, что вход в его учётную запись произведён на умных часах другого человека. Поэтому в Meta✴ решили повысить прозрачность в отношении периферии. Правда, удалить подключение к Apple Watch из приложения для iOS не получится.

В следующей сборке версии WhatsApp 25.37.10.72 появилась возможность очищать данные чатов, в том числе сами сообщения и файлы определённых категорий на выбор: документы, фотографии, видео, стикеры и аудио, причём напротив каждой категории указывается занимаемое место. Сроки выхода обеих функций пока неизвестны, хотя возможность избирательной очистки чата есть в предварительных приложениях WhatsApp как для Apple iOS, так и для Google Android.