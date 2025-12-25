Сегодня 25 декабря 2025
Производители попросили доплачивать им до 15 000 рублей за каждый проданный российский смартфон и ноутбук

Отечественные производители радиоэлектроники выдвинули Минпромторгу предложение ввести кешбэк на российские товары, продаваемые в рознице. Эта инициатива сформулирована в письме консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в который входят крупнейшие производители), направленном заместителю главы Минпромторга Василию Шпаку, сообщают «Ведомости».

28 ноября Владимир Путин подписал закон о введении в России технологического сбора, который с 1 сентября 2026 года будет взиматься с импортёров и местных производителей — до 5000 руб. за единицу продукции. АНО ВТ предлагает ввести кешбэк, механизм которого напоминает схему промышленных субсидий при утилизационном сборе. За каждый проданный российский смартфон, планшет или ноутбук по цене до 20 000 руб. предлагается выплачивать производителю 7000 руб.; при цене от 20 001 до 50 000 руб. — 10 000 руб.; от 50 001 до 70 000 руб. — 12 000 руб.; более 70 000 руб. — 15 000 руб.

Эти средства авторы инициативы предлагают перечислять только производителям отечественной продукции из реестра Минпромторга; источником средств предлагается сделать поступления от технологического сбора за предшествующий квартал. В первые полгода будут учитываться только продажи в крупнейших розничных сетях: DNS, «М.Видео-Эльдорадо», «Ситилинк» и «Технопарк». Цель проекта — добиться «эффекта масштаба» и дать российским производителям стимул размещать продукцию у ретейлеров. Факт продаж предлагается фиксировать через систему маркировки «Честный знак». Часть средств технологического сбора авторы проекта хотят направить на маркетинговые кампании, которые повысят популярность российской техники: сейчас из продаваемых за год 5,5 млн планшетов и ноутбуков доля отечественной продукции составляет менее 1 %. В 2023 году объём производства радиоэлектронной продукции в России составил 2,6 трлн руб.; по итогам 2024 года он вырос на 34 % — до 3,5 трлн руб.

Выдвинутое АНО ВТ предложение опрошенные «Ведомостями» эксперты охарактеризовали как «смесь наглости и отчаяния». Российским компаниям непросто конкурировать с азиатскими производителями как по цене, так и по качеству продукции, однако протекционизмом проблему не решить. Более того, выплаты исключительно за «отечественность» продукции лишь усилят разрыв — это будет гарантированная маржа без гарантий роста и развития рынка. Чтобы стимулирующий эффект от кешбэка был заметным, его необходимо транслировать в снижение цены. Технологический сбор задумывался как способ поддержать российские разработки, локализацию и выпуск отечественной продукции, а также как инструмент выравнивания условий для отечественных и зарубежных компаний. Для повышения конкурентоспособности придётся не только вводить кешбэк, но и, например, ограничивать параллельный импорт, указывают эксперты.

Теги: россия, кешбэк, импортозамещение
