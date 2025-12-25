Сегодня 25 декабря 2025
Глава Larian: трейлер новой Divinity «не так уж отличается от того, что вы видите на HBO или Netflix»

Впечатливший публику своей жестокостью дебютный трейлер амбициозной ролевой игры Divinity от Larian Studios (Baldur’s Gate 3) не показался главе компании Свену Винке (Swen Vincke) таким уж шокирующим.

Источник изображений: Larian Studios

Винке в разговоре с GamesRadar вслед за главой издательского отдела Larian Майклом Даусом (Michael Douse) подтвердил, что команда не пыталась шокировать зрителей дебютным трейлером новой Divinity.

«О шок-факторе мы вообще не думали. Я понимаю, почему вы так решили, но мы хотим сделать взрослую игру, которая видит в людях сознательных индивидов с широким кругозором. Это не так уж отличается от того, что вы видите на HBO или Netflix», — считает Винке.

Руководитель также добавил, что содержание трейлера довольно типично для того, чем Larian наполняет игры Divinity. Но на этот раз разработчики сделали упор на повышенную кинематографичность.

«Мы хотели донести, что люди получат [знакомые по Divinity элементы], но увидите вы это в кинематографичной манере. Всё более приземлённое, так как вы не наблюдаете особо фантастических элементов», — подметил Винке.

Трейлер показывает, какой Larian хочет видеть игру

Что касается общего тона новой игры, то Винке подчеркнул: «Чтобы игрок мог почувствовать себя героем и по-настоящему оценить свой вклад, нужно уйти глубоко в чернуху».

У Divinity пока нет ни списка целевых платформ, ни официальных сроков выхода. Игра уже прошла через предварительное производство и находится в активной разработке. Релиз ожидается не позднее 2030 года.

divinity, larian studios, ролевая игра
