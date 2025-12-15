«Люди способны по достоинству оценить многогранный мир»: Larian объяснила, почему сделала трейлер Divinity таким жестоким

Дебютировавший на церемонии The Game Awards 2025 трейлер амбициозной ролевой игры Divinity от Larian Studios (Baldur’s Gate 3) показался некоторым чересчур вызывающим, однако шокировать публику разработчики не пытались.

Напомним, дебютный трейлер Divinity включал сожжение человека живьём, поедание животными человеческой рвоты, секс посреди ритуального жертвоприношения, гротескные раны и прочие элементы.

Реакция на трейлер оказалась неоднозначной. Одни похвалили Larian за смелость в изображении мрачных тем, тогда как другие посчитали, что с демонстрацией жестокости и непристойности студия зашла слишком далеко.

Задумку разработчиков объяснил глава издательского отдела Larian Майкл Даус (Michael Douse) в ответе на похвалу, что студия «не пытается сдерживать или санировать истории, чтобы сделать их более удобоваримыми».

По словам Дауса, дебютным трейлером Divinity команда старалась не шокировать зрителя любой ценой, как предполагали некоторые противники ролика, а показать, что проявляет уважение к его умственным способностям.

«Речь не о том, чтобы шокировать [игроков], а о том, чтобы выйти на уровень их восприятия и найти отклик. Мы знаем, что люди способны по достоинству оценить многогранный мир», — объяснил Даус.

У Divinity пока нет ни списка целевых платформ, ни сроков выхода. На анонсе сообщалось, что Larian «дала волю своим амбициям, чтобы выпустить RPG непревзойдённой глубины и широты».