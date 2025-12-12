Разработчики Baldur’s Gate 3 анонсировали Divinity — свою самую масштабную и амбициозную ролевую игру

Интриги со статуей в пустыне Мохаве, о которой на протяжении последних нескольких недель спорили геймеры, действительно не случилось. Несколько дней назад состоялась регистрация торговой марки Divinity и связанных с ней двух логотипов, один из которых в точности повторял элементы странного изваяния. Показ дебютного трейлера нового проекта Larian Studios на The Game Awards 2025 подтвердил все догадки внимательных пользователей.

Подробностей о Divinity пока нет, но Свен Винке (Swen Vincke) назвал её «самой масштабной и амбициозной ролевой игрой» Larian. В своём микроблоге глава студии также отметил, что разработчики с нетерпением ждут возможности показать её геймерам.

Представленный трейлер нового проекта от создателей Baldur’s Gate 3 удивил пользователей своей жестокостью и был принят однозначно положительно. «Larian установила совершенно новый стандарт для трейлеров видеоигр», — написал Pixiima.

Авторы Divinity пока не торопятся называть даже год выхода игры. Список целевых платформ не уточняется.