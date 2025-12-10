На The Game Awards 2025 анонсируют следующую игру от разработчиков Baldur's Gate 3 — фанаты Divinity будут довольны

В конце ноября ведущий The Game Awards 2025 Джефф Кейли (Geoff Keighley) заинтриговал пользователей фотографией статуи в пустыне Мохаве. Спустя почти две недели догадок и домыслов наконец выяснилось, что скрывает скульптура.

Напомним, за прошедшее с тизера Кейли время высказывались предположения, что изваяние намекает на анонс второго дополнения к Diablo 4, новой God of War, The Elder Scrolls VI и не только, но все они оказались ошибочными.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) намекал, что знает секрет статуи, но раскрывать его не намерен: «В настоящее время я не планирую делать репортаж о ней, но это годная штука».

Как подметили в MP1st, зарегистрированные 9 декабря в ведомстве по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) торговая марка Divinity и связанные с ней два логотипа содержат ответ на загадку скульптуры.

В частности, одна из эмблем в точности повторяет элементы таинственной статуи. Торговая марка была зарегистрирована через компанию IHDE & Partner Rechtsanwalte, которая занимается товарными знаками Larian Studios в Европе.

Логотип новой Divinity и связанные с ней символы (источник изображений: EUIPO)

Другими словами, следующей игрой Larian после Baldur’s Gate 3 станет Divinity, и анонсируют её на The Game Awards 2025. По словам главы издательского отдела студии Майкла Дауса (Michael Douse), на Divinity: Original Sin 3 рассчитывать не стоит.

Судя по всему, анонс новой Divinity в Larian хотят совместить с выпуском улучшенного издания Divinity: Original Sin 2 на консолях текущего поколения. Версия игры для PS5 накануне засветилась в базе данных PS Store.