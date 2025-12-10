Сегодня 10 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры На The Game Awards 2025 анонсируют следу...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

На The Game Awards 2025 анонсируют следующую игру от разработчиков Baldur's Gate 3 — фанаты Divinity будут довольны

В конце ноября ведущий The Game Awards 2025 Джефф Кейли (Geoff Keighley) заинтриговал пользователей фотографией статуи в пустыне Мохаве. Спустя почти две недели догадок и домыслов наконец выяснилось, что скрывает скульптура.

Источник изображения: Larian Studios

Источник изображения: Larian Studios

Напомним, за прошедшее с тизера Кейли время высказывались предположения, что изваяние намекает на анонс второго дополнения к Diablo 4, новой God of War, The Elder Scrolls VI и не только, но все они оказались ошибочными.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) намекал, что знает секрет статуи, но раскрывать его не намерен: «В настоящее время я не планирую делать репортаж о ней, но это годная штука».

Источник изображения: KingVision18

Источник изображения: KingVision18

Как подметили в MP1st, зарегистрированные 9 декабря в ведомстве по интеллектуальной собственности Евросоюза (EUIPO) торговая марка Divinity и связанные с ней два логотипа содержат ответ на загадку скульптуры.

В частности, одна из эмблем в точности повторяет элементы таинственной статуи. Торговая марка была зарегистрирована через компанию IHDE & Partner Rechtsanwalte, которая занимается товарными знаками Larian Studios в Европе.

Логотип новой Divinity и связанные с ней символы (источник изображений: EUIPO)
Смотреть все изображения (3)
Смотреть все
изображения (3)

Другими словами, следующей игрой Larian после Baldur’s Gate 3 станет Divinity, и анонсируют её на The Game Awards 2025. По словам главы издательского отдела студии Майкла Дауса (Michael Douse), на Divinity: Original Sin 3 рассчитывать не стоит.

Судя по всему, анонс новой Divinity в Larian хотят совместить с выпуском улучшенного издания Divinity: Original Sin 2 на консолях текущего поколения. Версия игры для PS5 накануне засветилась в базе данных PS Store.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Такое пропускать нельзя»: новая Tomb Raider выйдет из тени на The Game Awards 2025
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3
Obsidian прокачала пошаговый режим для Pillars of Eternity по сравнению с Deadfire — улучшения можно будет оценить совсем скоро
«Словно игра моей мечты со SNES»: динамичный трейлер аркадного боевика Terminator 2D: No Fate взбудоражил фанатов перед скорым релизом
Bethesda отметила годовщину Indiana Jones and the Great Circle занимательной статистикой игроков и бесплатным новым костюмом
Европейский регулятор «засветил» неуловимый ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag
Теги: divinity, larian studios, ролевая игра
divinity, larian studios, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.