Сегодня 25 декабря 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Framework ещё раз повысила цены на DDR5 ...
Новости Hardware

Framework ещё раз повысила цены на DDR5 для своих ноутбуков — всё равно дешевле, чем у Apple

Framework объявила об очередном повышении цен на DDR5 и рекомендовала покупателям устанавливать на компьютеры «свою собственную оперативную память». Причина непопулярной меры прежняя — рост цен.

Источник изображения: frame.work

Источник изображения: frame.work

Введя очередные корректировки цен на модули DDR5, Framework сослалась на то, что расходы на продукцию от поставщиков выросли на величину от 3 до 5 раз по сравнению с прошлым годом. В большинстве случаев цены теперь составляют около $10 за 1 Гбайт. Это уже второе повышение в декабре — недавно Framework объявила о подорожании DDR5 для систем DIY Edition примерно на 50 % и предупредила, что если расходы будут расти и дальше, возможны дальнейшие корректировки.

Компания описывает затраты, обновляет цены поэтапно и подчёркивает, что это вынужденная мера, а не попытка использовать скачок цен, чтобы нарастить собственные прибыли. В пример приводится Apple с её $25 за 1 Гбайт. Framework делает ставку на сегмент «сделай сам» и рекомендует клиентам устанавливать другие планки памяти, если их удастся купить дешевле. В свой конфигуратор она пообещала добавить прямые ссылки на позиции DDR5 на агрегаторе PCPartPicker. Приводится ссылка на раздел базы знаний, в котором говорится о совместимости компонентов.

Будущий год обещает быть не лучшим для тех, кто в ближайшее время планирует обновление компьютера. Framework отметила, что её поставщики ожидают дальнейшего роста цен в начале 2026-го, поэтому в ближайшие недели цены на десктопы и готовые конфигурации могут вырасти дополнительно.

Источник:

Теги: framework, ddr5, оперативная память
