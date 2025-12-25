Российские пираты теряют главный источник дохода — траты на рекламу в нелегальных онлайн-кинотеатрах рухнули вдвое в 2025 году

За 2025 год рекламные бюджеты пиратских видеоплатформ в России уменьшились на величину до 50 %, а выручка уменьшилась на 7 млрд руб. Свои затраты сократили традиционно крупнейшие рекламодатели — букмекерские конторы. Причины перемен — ужесточение законодательства и выход на законные средства продвижения с более прозрачной динамикой трафика.

Данные о динамике рекламного рынка на пиратских ресурсах с января по ноябрь 2025 года собрала аналитическая компания Digital Budget, пишет «Коммерсантъ». Рекламные бюджеты на пиратских площадках сократились на 54 % в годовом исчислении — такие результаты показало исследование 3,7 тыс. рекламодателей и 6,4 тыс. ресурсов. Доля рекламы на нелегальных видеохостингах уменьшилась с 4,7 % до 1,9 %; пиратские ресурсы потеряли 7 млрд руб., но общий объём бюджетов в исследовании не приводится.

В тройке рекламодателей по величине затрат на продвижение долю в 79 % показали букмекеры, 6,6 % — онлайн-кинотеатры, 3,4 % — сфера финансовых услуг. 50 % от своих расходов на продвижение букмекеры потратили на пиратских ресурсах, и это на 21 п.п. меньше, чем в прошлом году. В категории «Производство продуктов питания» (FMCG) 10,4 % бюджетов в прошлом году приходились на пиратские ресурсы; в этом году данный показатель здесь рухнул до 0,6 %.

Средства могли перераспределиться в сторону интеграции рекламы в озвучку на пиратских сайтах, указывают опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Букмекеры могли сократить расходы из-за ужесточения законодательства и оптимизации затрат; отмечаются риски репутационного характера при размещении рекламы у пиратов, а также развитие более прозрачных рекламных инструментов. Пираты для рекламодателей превращаются в «токсичный» актив, на таких сайтах ухудшается качество трафика и измеримости, обозначаются юридические риски. FMCG перемещает рекламу в сторону легальных видеоплатформ, соцсетей и ретейл-медиа — в более безопасную среду с более предсказуемыми охватами.

Есть мнение, что рекламные бюджеты в сегменте пиратских ресурсов далее покажут годовой рост на величину до 5 %; перспективными называют китайских автопроизводителей и бренды, которые после некоторого отсутствия возвращаются в рекламное поле. По итогам года объём рынка рекламы у пиратов может сократиться до 4,2 млрд руб.; а в следующем году этот показатель будет уже 2,5–3,5 млрд руб., говорят эксперты.