«Сто тысяч благодарностей»: хоррор Bye Sweet Carole в стиле классических мультфильмов Disney порадовал разработчиков продажами

Автор Remothered и основатель итальянской студии Little Sewing Machine Крис Дэррил (Chris Darril) у себя в микроблоге похвастался успехами приключенческого хоррора Bye Sweet Carole в стиле классики Disney.

Как стало известно, менее чем за два месяца со дня официального релиза суммарные продажи Bye Sweet Carole на всех целевых платформах превысили 100 тыс. копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Также пользуемся случаем, чтобы поздравить вас всех с Рождеством и пожелать хороших праздников! Сто тысяч благодарностей от всех наших душ в Little Sewing Machine», — поделился Дэррил.

События Bye Sweet Carole разворачиваются в начале XX века. Юная Лана Бентон берётся раскрывать правду про исчезновение лучшей подруги Кэрол Симмонс из приюта Bunny Hall, но попадает в мир фэнтезийного королевства Королла.

Ключевой особенностью Bye Sweet Carole выступает вдохновлённый классическими мультфильмами Disney визуальный стиль, сочетающий ручную рисовку и «старомодную анимацию».

Обещали гибрид традиционной анимационной сказки и хоррора на выживание с элементами олдскульного платформера, «ужасающее путешествие через мрачную историю», колоритных персонажей и возможность превращаться в кролика.

Bye Sweet Carole вышла 9 октября текущего года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. В сервисе Valve игра заслужила «в основном положительные» отзывы (рейтинг 71 %), а на Metacritic получила 58−72 %.