Астронавты NASA и JAXA передали рождественские пожелания с МКС

Оказавшись вдали от дома на Рождество, астронавты постарались сделать праздник немного светлее и в космосе. Пусть даже рождественские носки пришлось вешать не на камин, а у шлюза.

Четверо астронавтов Международной космической станции (МКС) отправили свои пожелания с орбиты на Землю. Американцы Майк Финк (Mike Fincke), Зина Кардман (Zena Cardman) и Крис Уильямс (Chris Williams), а также японец Кимия Юи (Kimiya Yui) записали видеооткрытку с высоты 400 км над Землёй. «Поздравления планете Земля, всем нашим друзьям и семьям от 74-й экспедиции на борту МКС, что летит высоко в небе. Думаем о вас в праздники. <..> Немного грустно, что сейчас мы не с семьями, но на самом деле мы с ними. Мы с нашей космической семьёй, так что у нас всё в порядке. И с нетерпением ждём возможности провести праздники вместе», — сказал командир экипажа 74-й экспедиции Майк Финке. Астронавты отметят праздник на орбите со специалистами поддержки Центров управления полётами по всей Земле: в американском Хьюстоне, Японии, Европе и России.

Бортинженер Крис Уильямс прибыл на МКС в другой праздник — на День благодарения. Он отметил, что астронавты привносят в рождественские традиции элементы невесомости. «Мы, как видите, тут немного всё украсили. У нас есть небольшая ёлочка, а у шлюза мы повесили несколько ботинок, чтобы создать праздничную атмосферу», — это вместо носков, которые обычно вешают на камин. Астронавты на МКС справляют Рождество в космосе уже четверть века — первый экипаж прибыл туда в ноябре 2000 года. А вообще первое орбитальное Рождество отметили ещё в 1968 году во время миссии NASA «Аполлон-8» к лунной орбите.

Кардман, геобилог по образованию, проводила исследования в Антарктиде и бывала в морских экспедициях — для неё это далеко не первые праздники вдали от дома. «Для нас очень важно провести праздники друг с другом здесь, на орбите, и со всеми теми, кто смотрит за нами с Земли. Поэтому также хотим выразить огромную благодарность семьям, которые дали нам членов экипажа, и тем, кто находится в ЦУП и будет заботится о нас в праздники, а также их семьям дома. Мы, наверно, летаем повыше Санты», — сказала она. Японец Юи сказал, что для него и его товарищей по экипажу важны поддержка друзей, семьи и специалистов ЦУП. «Я, вероятно, угощу вас японской едой в честь праздника», — пообещал он.

Российские космонавты Олег Платонов, Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев в рождественском видеоролике не появились. «Так что от всех нас на борту МКС хотим пожелать всем вам самых счастливых праздников, самого счастливого Рождества. Весёлого рождества и счастливого, счастливого Нового года!» — заключил командир экипажа.