Карточный роглайк Slay the Spire установил новый рекорд по пиковому онлайну в Steam спустя почти семь лет после релиза

Нашумевший карточный роглайк Slay the Spire, который разработчики из независимой студии Mega Crit выпустили в январе 2019 года, переживает новую волну популярности. По данным сервиса SteamDB, пиковый суточный онлайн проекта 24 декабря превысил 54 тыс. человек — это новый абсолютной рекорд проекта на площадке Valve.

Источник изображения: Mega Crit

Источник изображения: Mega Crit

Увеличению текущей популярности Slay the Spire, вероятно, поспособствовала распродажа в Steam, в рамках которой роглайк продаётся со скидкой 90 %. Игроки из России могут его забрать за 99 рублей — предложение будет актуально до 5 января.

Напомним, в Slay the Spire, которая содержит в себе элементы ККИ, нужно собрать уникальную колоду и отправиться на штурм переполненной монстрами башни. По пути геймеру будут встречаться разные враги, реликвии и боссы — каждое прохождение обязательно станет уникальным.

Slay the Spire доступна на PC, PS4, Nintendo Switch, Xbox One, а также мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Разработчики из Mega Crit планируют выпустить сиквел в марте 2026-го — в Steam грядущая Slay the Spire 2 занимает пятое место в глобальном списке самых желаемых будущих проектов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: slay the spire, роглайк, карточная игра, mega crit
