Slay the Spire 2 не выйдет в 2025 году, и Hollow Knight: Silksong тут ни при чём

Разработчики из независимой американской студии Mega Crit объявили о вынужденном переносе на более поздний срок своего карточного роглайка Slay the Spire 2 и поделились новыми подробностями игры.

Напомним, Slay the Spire 2 была представлена прошлой весной и ожидалась в раннем доступе ближе к концу 2025 года. Сроки выхода подтвердил и шутливый тизер в геймплейном трейлере с The Game Awards 2024.

Как стало известно, после длительных обсуждений в Mega Crit решили отложить старт раннего доступа Slay the Spire 2 до марта 2026 года. В частности, речь идёт об одном из четвергов, то есть 5-м, 12-м, 19-м или 26-м числе.

По словам разработчиков, сейчас Slay the Spire 2 не соответствует стандартам студии, и команде нужно ещё немного времени. В Mega Crit пошутили, что перенос также позволит сотрудникам не отвлекаться от прохождения Hollow Knight: Silksong.

Чтобы скрасить для фанатов новость о переносе, создатели Slay the Spire 2 рассказали, что для повышения реиграбельности акты в игре будут иметь вариации. Например, 1а представляет собой заросли, а 1б — болотистый водный канал.

Объём контента в сиквеле по сравнению с ранним доступом и релизной версией Slay the Spire «заметно вырос»: больше персонажей, карт, зелий, реликвий, событий, механик, анимаций и визуальных эффектов, улучшения геймплея и многое другое.

По сюжету Цивилизация прождала тысячу лет, чтобы Шпиль вновь открыл свои двери. В Slay the Spire 2 ждут новые враги, события и сокровища. Разработчики пересобрали игру с нуля на движке Godot (первая базировалась на Unity).