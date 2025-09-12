Сегодня 12 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Стратегия Slay the Spire 2 не выйдет в 2025 году, ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Slay the Spire 2 не выйдет в 2025 году, и Hollow Knight: Silksong тут ни при чём

Разработчики из независимой американской студии Mega Crit объявили о вынужденном переносе на более поздний срок своего карточного роглайка Slay the Spire 2 и поделились новыми подробностями игры.

Источник изображений: Mega Crit

Источник изображений: Mega Crit

Напомним, Slay the Spire 2 была представлена прошлой весной и ожидалась в раннем доступе ближе к концу 2025 года. Сроки выхода подтвердил и шутливый тизер в геймплейном трейлере с The Game Awards 2024.

Как стало известно, после длительных обсуждений в Mega Crit решили отложить старт раннего доступа Slay the Spire 2 до марта 2026 года. В частности, речь идёт об одном из четвергов, то есть 5-м, 12-м, 19-м или 26-м числе.

Решение о переносе Slay the Spire 2 приняли ещё до анонса даты выхода Silksong

Решение о переносе Slay the Spire 2 приняли ещё до анонса даты выхода Silksong

По словам разработчиков, сейчас Slay the Spire 2 не соответствует стандартам студии, и команде нужно ещё немного времени. В Mega Crit пошутили, что перенос также позволит сотрудникам не отвлекаться от прохождения Hollow Knight: Silksong.

Чтобы скрасить для фанатов новость о переносе, создатели Slay the Spire 2 рассказали, что для повышения реиграбельности акты в игре будут иметь вариации. Например, 1а представляет собой заросли, а 1б — болотистый водный канал.

Не все альтернативные акты будут готовы к старту раннего доступа — 2б и 3б придётся подождать

Не все альтернативные акты будут готовы к старту раннего доступа — 2б и 3б придётся подождать

Объём контента в сиквеле по сравнению с ранним доступом и релизной версией Slay the Spire «заметно вырос»: больше персонажей, карт, зелий, реликвий, событий, механик, анимаций и визуальных эффектов, улучшения геймплея и многое другое.

По сюжету Цивилизация прождала тысячу лет, чтобы Шпиль вновь открыл свои двери. В Slay the Spire 2 ждут новые враги, события и сокровища. Разработчики пересобрали игру с нуля на движке Godot (первая базировалась на Unity).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«До сих пор отходим от похмелья»: разработчики Ghost of Yotei с размахом отпраздновали перенос GTA VI
«Наслаждайтесь последними днями покоя»: перезапуск Painkiller не выйдет 9 октября
Бывшая 1C Publishing выпустит российский карточный боевик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» на PS5, Xbox и Switch, но под другим названием
«Не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA»: релиз Borderlands 4 в Steam обернулся «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном в серии
В Steam совсем скоро выйдет Easy Delivery Co. — смесь Animal Crossing и The Long Dark с графикой времён PS1
Нил Дракманн объяснил, почему Naughty Dog взялась делать Intergalactic: The Heretic Prophet, а не The Last of Us Part III
Теги: slay the spire 2, mega crit, карточная игра, роглайк
slay the spire 2, mega crit, карточная игра, роглайк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Отключения мобильного интернета сыграли на руку операторам сотовой связи, провайдерам и продавцам роутеров
Тепло принятая публикой RPG с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большой патч с «Новой игрой +»
Microsoft выпустила официальный ISO-образ предварительной версии Windows 11 25H2
AMD не признаёт поражения на графическом направлении и обещает нокаутировать Nvidia с помощью Instinct MI450
Slay the Spire 2 не выйдет в 2025 году, и Hollow Knight: Silksong тут ни при чём 25 мин.
«Не стоит покупки, если у вас не компьютер NASA»: релиз Borderlands 4 в Steam обернулся «смешанными» отзывами и лучшим пиковым онлайном в серии 2 ч.
В Албании назначили ИИ-ассистента министром, чтобы избавиться от коррупции в госзакупках 3 ч.
Microsoft хочет стать самодостаточной в сфере ИИ и увеличит вложения в вычислительную инфраструктуру 4 ч.
Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки языка сценариев VBScript в Windows 4 ч.
OpenAI смогла передоговориться о партнёрстве с Microsoft и получила её согласие на реструктуризацию 5 ч.
В Steam совсем скоро выйдет Easy Delivery Co. — смесь Animal Crossing и The Long Dark с графикой времён PS1 12 ч.
Власти США начали расследование безопасности ИИ-чат-ботов для детей: под прицелом Google, Meta, OpenAI и xAI 12 ч.
Нил Дракманн объяснил, почему Naughty Dog взялась делать Intergalactic: The Heretic Prophet, а не The Last of Us Part III 14 ч.
Киберпанковый слешер Ghostrunner 2 попал в новую раздачу Epic Games Store вместе с Monument Valley 2 и ещё одной игрой 15 ч.
Функция выявления гипертонии станет доступна пользователям Apple Watch в США со следующей недели 3 ч.
Kioxia и NVIDIA разрабатывают SSD нового типа для ИИ-систем в качестве альтернативы HBM 4 ч.
Заявление SK hynix о завершении разработки HBM4 вызвало рост курса акций компании до рекордных высот 6 ч.
Новая статья: Обзор системы жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid A15 360: апгрейд на треть 10 ч.
Intel покидает уже второй по счёту главный архитектор Xeon в этом году 11 ч.
Новая статья: Обзор лазерного 4К-проектора Hisense M2 Pro: универсальный компаньон 12 ч.
Nebius привлекла $3,75 млрд после заключения контракта с Microsoft 12 ч.
SK hynix начала массовое производство флеш-памяти ZUFS 4.1 для смартфонов с ИИ 14 ч.
Китай попытается создать ИИ-чипы нового типа, так как подражать США «смертельно опасно» 14 ч.
darkFlash представила необычный корпус Floatron F1 с пьедесталом 15 ч.