Сегодня 25 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Xiaomi выпустила беспроводные наушники X...
реклама
Новости Hardware

Xiaomi выпустила беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 с мощной системой шумоподавления и поддержкой Apple Find My

Вместе со смартфоном Xiaomi 17 Ultra компания Xiaomi представила сегодня новые беспроводные наушники Buds 6. Они отличаются лёгким дизайном (вес 4,4 г) и имеют уникальную бионическую изогнутую форму, которая лучше прилегает к ушному каналу.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Наушники работают на базе технологии Snapdragon Sound (aptX Lossless/Adaptive) и Hi-Res Audio, поддерживают 24-бит/48 кГц аудио высокого разрешения без потерь со скоростью передачи до 2,1 Мбит/с.

Внутри наушников находится новый трёхмагнитный блок с позолоченной 24-каратным золотом диафрагмой, который увеличивает чувствительность к высоким частотам на 30 %, обеспечивая тем самым чёткие высокие частоты и усиленные басы. Наушники настроены командой инженеров Harman Golden Ear Team и предлагают специальные звуковые режимы, такие как режим Harman Audio EFX и Master Mode.

Они поддерживают функцию Apple Find My, независимую запись звука в наушниках, а также режим активного шумоподавления и пространственное звучание. Для эффективной работы шумоподавления в них используется по три микрофона. При поддержке алгоритмов ИИ они способны снизить уровень шума ветра скоростью до 12 м/с и уровень окружающего шума во время звонков до 95 дБА.

Наушники имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP54, поддерживают подключение к двум устройствам одновременно, обеспечивают 6,5 часов автономной работы от одной зарядки и до 35 часов общего времени работы с учётом зарядного чехла и отключённым шумоподавлением, а также до 20 часов с включённой функцией шумоподавления. К источнику звука наушники подключаются по протоколу Bluetooth 5.4

Xiaomi Buds 6 выпускаются в жемчужно-белом, титаново-золотом, а также в цветах «Лунная тень» (чёрный) и «Туманность» (фиолетовый). Их стоимость составляет 699 юаней (около $99). В Китае Xiaomi Buds 6 уже доступны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен смартфон с «лучшей камерой 2026 года» — Xiaomi 17 Ultra и версия Leica Edition с механическим кольцом зума
США снова нацелились на Xiaomi: компанию хотят вернуть в чёрный список Пентагона вместе с DeepSeek и Unitree
Xiaomi назвала неожиданную дату анонса и раскрыла дизайн Xiaomi 17 Ultra — флагмана с камерой Leica
Выбираем гаджеты в подарок к Новому году с партнёрами 3DNews
«Яндекс Станция 3» — умная колонка с улучшенной акустикой и эмбиент-подсветкой
«Яндекс» выпустит беспроводные наушники с ИИ-помощником
Теги: xiaomi, беспроводные наушники
xiaomi, беспроводные наушники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.