Xiaomi выпустила беспроводные наушники Xiaomi Buds 6 с мощной системой шумоподавления и поддержкой Apple Find My

Вместе со смартфоном Xiaomi 17 Ultra компания Xiaomi представила сегодня новые беспроводные наушники Buds 6. Они отличаются лёгким дизайном (вес 4,4 г) и имеют уникальную бионическую изогнутую форму, которая лучше прилегает к ушному каналу.

Наушники работают на базе технологии Snapdragon Sound (aptX Lossless/Adaptive) и Hi-Res Audio, поддерживают 24-бит/48 кГц аудио высокого разрешения без потерь со скоростью передачи до 2,1 Мбит/с.

Внутри наушников находится новый трёхмагнитный блок с позолоченной 24-каратным золотом диафрагмой, который увеличивает чувствительность к высоким частотам на 30 %, обеспечивая тем самым чёткие высокие частоты и усиленные басы. Наушники настроены командой инженеров Harman Golden Ear Team и предлагают специальные звуковые режимы, такие как режим Harman Audio EFX и Master Mode.

Они поддерживают функцию Apple Find My, независимую запись звука в наушниках, а также режим активного шумоподавления и пространственное звучание. Для эффективной работы шумоподавления в них используется по три микрофона. При поддержке алгоритмов ИИ они способны снизить уровень шума ветра скоростью до 12 м/с и уровень окружающего шума во время звонков до 95 дБА.

Наушники имеют защиту от пыли и воды по стандарту IP54, поддерживают подключение к двум устройствам одновременно, обеспечивают 6,5 часов автономной работы от одной зарядки и до 35 часов общего времени работы с учётом зарядного чехла и отключённым шумоподавлением, а также до 20 часов с включённой функцией шумоподавления. К источнику звука наушники подключаются по протоколу Bluetooth 5.4

Xiaomi Buds 6 выпускаются в жемчужно-белом, титаново-золотом, а также в цветах «Лунная тень» (чёрный) и «Туманность» (фиолетовый). Их стоимость составляет 699 юаней (около $99). В Китае Xiaomi Buds 6 уже доступны.