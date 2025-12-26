«Никакой упрощённой или казуальной версии»: Escape from Tarkov покажет консольным игрокам «настоящий хардкор»

Хардкорный эвакуационный шутер Escape from Tarkov пока доступен только на ПК, но уже готовится к релизу на консолях. Чего ждать от игры на приставках, в интервью Insider Gaming рассказал глава Battlestate Games Никита Буянов.

Как отмечают в Insider Gaming, многие предполагали, что Escape from Tarkov на PlayStation и Xbox будет представлять собой «облегчённую» версию шутера, однако у Battlestate Games оказался другой план.

По словам Буянова, цель Escape from Tarkov на консолях — воссоздать хардкорный геймплей без послаблений вроде помощи с прицеливанием или упрощения определённых функций: «Очень хочу тот же раздражающий опыт на приставках».

«Мы не планируем ничего завоёвывать. Просто хотим создать для консолей что-то новое, чего у них никогда не было. Имею в виду настоящий хардкор, из-за которого они будут ломать контроллеры», — предупредил Буянов.

Глава Battlestate подчеркнул, что основной сложностью для игроков Escape from Tarkov на консолях станет комплексное управление. Этот же элемент будет проблемой и для разработчиков, но команда готова принять вызов.

«Никакой упрощённой или казуальной версии EFT не будет. Будет тот же самый EFT, но, конечно, игру нужно оптимизировать для консолей текущего поколения», — заверил Буянов.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate и в Steam. Ранее Буянов рассказал о планах на дальнейшее развитие игры: «Тарков 2.0», аддон «Жизнь Дикого» и полноценный сериал.