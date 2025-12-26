Сегодня 26 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Плюс полтриллиона долларов за год: ИИ-бу...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Плюс полтриллиона долларов за год: ИИ-бум рекордно обогатил ИТ-миллиардеров

Капитализации причастных к буму искусственного интеллекта компаний в этом году выросли до рекордных значений, поэтому их действующие руководители и основатели неплохо заработали. По данным Financial Times, десять богатейших представителей технологического сектора США увеличили своё благосостояние по итогам текущего года в общей сложности на $550 млрд.

Источник изображения: Oracle

Источник изображения: Oracle

В лидерах по величине личного капитала остаётся Илон Маск (Elon Musk), который в этом смысле по-прежнему сильно зависит от Tesla, но одновременно развивает и стартап xAI в сфере ИИ, а также аэрокосмическую компанию SpaceX, чья капитализация на данном этапе оценивается более чем в $800 млрд. За минувший год личное благосостояние Маска выросло почти на 50 % до $645 млрд, этому не помешали даже падающие продажи электромобилей Tesla и признанная неудачной самим миллиардером попытка навести порядок в структуре американского правительства. Вероятный выход на биржу SpaceX и одобренный акционерами Tesla план вознаграждения генерального директора на сумму $1 трлн за последующие десять лет способны дополнительно увеличить личное благосостояние Илона Маска.

Как поясняет Financial Times, первая десятка богатейших представителей технологического сектора в США за год увеличила своё совокупное благосостояние более чем на 18 % до $2,5 трлн с лишним. По словам профессора экономики Гарвардского университета Джейсона Фурмана (Jason Furman), перспективы окупаемости гигантских инвестиций в сферу ИИ остаются под вопросом, но инвесторы на данном этапе настроены оптимистично.

Главным выгодоприобретателем ИИ-бума принято считать компанию Nvidia, но её основатель Дженсен Хуанг (Jensen Huang) пока располагает лишь $156 млрд личного благосостояния, занимая восьмое место в списке богатейших представителей так называемой Кремниевой долины. Он не может похвастать и рекордными темпами роста своего капитала, в этом году он увеличился только на 37 %. Тем не менее, стремительное подорожание акций Nvidia позволило главе компании только в этом году продать их на сумму более $1 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) в этом году продал акций основанной им компании на сумму $5,6 млрд, но он занимает третье место в списке с капиталом $255 млрд, с двух сторон его окружают сооснователи Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin), располагающие $270 млрд и $251 млрд соответственно. От последнего совсем чуть-чуть отстал сооснователь Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison, на фото выше), который также располагает $251 млрд, но в сентябре на миг становился богатейшим человеком планеты. В дальнейшем курс акций Oracle, от которого сильно зависит благосостояние Эллисона, резко просел на фоне опасений по поводу формирования ИИ-пузыря и возникновения серьёзных рисков для бизнеса Oracle. Так или иначе, Ларри Эллисон по итогам года стал богаче на 31 %.

Максимальной динамикой роста благосостояния в этом году отличились именно сооснователи Google, прибавив 59 и 61 %. Во-первых, холдинг Alphabet уже обладает серьёзной облачной инфраструктурой, позволяя получать прибыль от профильной деятельности. Во-вторых, компания имеет много не связанных с ИИ источников выручки, что позволяет ей финансировать профильную инфраструктуру без создания существенной долговой нагрузки. В-третьих, Google преуспела в совершенствовании своего ИИ-ассистента Gemini, и все эти факторы в совокупности обеспечили хороший рост капитализации компании.

Основатель Meta Platforms (ранее Facebook) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), напротив, скатился на шестое место в первой десятке, продемонстрировав рост благосостояния только на 14 % до $236 млрд. Его подвело недоверие инвесторов к избранному курсу развития инфраструктуры ИИ, а также чрезмерные расходы на переманивание ценных кадров у конкурентов.

Основатель компании «имени себя» Майкл Делл (Michael Dell) в этом году стал богаче на 14 % и увеличил благосостояние до $141 млрд, ему при этом удалось выручить более $2 млрд на продаже акций производителя ПК, которого он возглавляет. На десятом месте расположился Билл Гейтс (Bill Gates), который когда-то стоял у истоков Microsoft и был богатейшим человеком планеты, но теперь сосредоточился на своих гуманитарных проектах, а потому активно расходует свои средства. Его личное благосостояние в текущем году сократилось на 26 % до $118 млрд.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журнал Time назвал «Человеком года» Хуанга, Альтмана, Маска и других архитекторов ИИ
МЕТАния Meta✴: Цукерберг запутал стратегию ИИ — команда в раздрае, разработки буксуют
Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов
Крупнейшие операторы вернули россиянам безлимитный мобильный интернет
Fujitsu участвует в разработке более доступной альтернативы HBM вместе с Intel и SoftBank
Apple отбивает китайский рынок у местных — импорт смартфонов в Китай вырос на 128,4 % в ноябре
Теги: илон маск, джефф безос, миллиардеры, рейтинг, финансы
илон маск, джефф безос, миллиардеры, рейтинг, финансы
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.