Плюс полтриллиона долларов за год: ИИ-бум рекордно обогатил ИТ-миллиардеров

Капитализации причастных к буму искусственного интеллекта компаний в этом году выросли до рекордных значений, поэтому их действующие руководители и основатели неплохо заработали. По данным Financial Times, десять богатейших представителей технологического сектора США увеличили своё благосостояние по итогам текущего года в общей сложности на $550 млрд.

В лидерах по величине личного капитала остаётся Илон Маск (Elon Musk), который в этом смысле по-прежнему сильно зависит от Tesla, но одновременно развивает и стартап xAI в сфере ИИ, а также аэрокосмическую компанию SpaceX, чья капитализация на данном этапе оценивается более чем в $800 млрд. За минувший год личное благосостояние Маска выросло почти на 50 % до $645 млрд, этому не помешали даже падающие продажи электромобилей Tesla и признанная неудачной самим миллиардером попытка навести порядок в структуре американского правительства. Вероятный выход на биржу SpaceX и одобренный акционерами Tesla план вознаграждения генерального директора на сумму $1 трлн за последующие десять лет способны дополнительно увеличить личное благосостояние Илона Маска.

Как поясняет Financial Times, первая десятка богатейших представителей технологического сектора в США за год увеличила своё совокупное благосостояние более чем на 18 % до $2,5 трлн с лишним. По словам профессора экономики Гарвардского университета Джейсона Фурмана (Jason Furman), перспективы окупаемости гигантских инвестиций в сферу ИИ остаются под вопросом, но инвесторы на данном этапе настроены оптимистично.

Главным выгодоприобретателем ИИ-бума принято считать компанию Nvidia, но её основатель Дженсен Хуанг (Jensen Huang) пока располагает лишь $156 млрд личного благосостояния, занимая восьмое место в списке богатейших представителей так называемой Кремниевой долины. Он не может похвастать и рекордными темпами роста своего капитала, в этом году он увеличился только на 37 %. Тем не менее, стремительное подорожание акций Nvidia позволило главе компании только в этом году продать их на сумму более $1 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) в этом году продал акций основанной им компании на сумму $5,6 млрд, но он занимает третье место в списке с капиталом $255 млрд, с двух сторон его окружают сооснователи Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin), располагающие $270 млрд и $251 млрд соответственно. От последнего совсем чуть-чуть отстал сооснователь Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison, на фото выше), который также располагает $251 млрд, но в сентябре на миг становился богатейшим человеком планеты. В дальнейшем курс акций Oracle, от которого сильно зависит благосостояние Эллисона, резко просел на фоне опасений по поводу формирования ИИ-пузыря и возникновения серьёзных рисков для бизнеса Oracle. Так или иначе, Ларри Эллисон по итогам года стал богаче на 31 %.

Максимальной динамикой роста благосостояния в этом году отличились именно сооснователи Google, прибавив 59 и 61 %. Во-первых, холдинг Alphabet уже обладает серьёзной облачной инфраструктурой, позволяя получать прибыль от профильной деятельности. Во-вторых, компания имеет много не связанных с ИИ источников выручки, что позволяет ей финансировать профильную инфраструктуру без создания существенной долговой нагрузки. В-третьих, Google преуспела в совершенствовании своего ИИ-ассистента Gemini, и все эти факторы в совокупности обеспечили хороший рост капитализации компании.

Основатель Meta✴ Platforms (ранее Facebook✴) Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), напротив, скатился на шестое место в первой десятке, продемонстрировав рост благосостояния только на 14 % до $236 млрд. Его подвело недоверие инвесторов к избранному курсу развития инфраструктуры ИИ, а также чрезмерные расходы на переманивание ценных кадров у конкурентов.

Основатель компании «имени себя» Майкл Делл (Michael Dell) в этом году стал богаче на 14 % и увеличил благосостояние до $141 млрд, ему при этом удалось выручить более $2 млрд на продаже акций производителя ПК, которого он возглавляет. На десятом месте расположился Билл Гейтс (Bill Gates), который когда-то стоял у истоков Microsoft и был богатейшим человеком планеты, но теперь сосредоточился на своих гуманитарных проектах, а потому активно расходует свои средства. Его личное благосостояние в текущем году сократилось на 26 % до $118 млрд.