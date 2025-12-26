«Билайн» открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов

«Билайн» предоставил бесплатный доступ к ведущим генеративным нейросетям не только своим клиентам, но и пользователям всех операторов сотовой связи. Это первый подобный сервис от телеком-оператора в России, открытый для широкой аудитории.

Теперь воспользоваться ведущими международными нейросетями без VPN может каждый — с компьютера или через мини-приложение в Telegram «нейрочат билайн x daisy». Это витрина искусственного интеллекта нового поколения, объединяющая наиболее востребованные сценарии («ИИ-фотошоп», работа с документами, картинками, «умный» поиск и т.д.) и возможности одних из крупнейших нейросетей: ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Grok, Runway, Flux, Suno, Veo 3 и др.

Всем клиентам сервиса «нейрочат билайн Х daisy», вне зависимости от используемого оператора связи, доступен пакет free (бесплатный). Он включает в себя минимальный набор нейросетей и 300 токенов, которые можно тратить на запросы к ИИ. Например, один запрос к DeepSeek стоит 3 токена, а к GPT-5-nano — 1 токен. В свою очередь пользователи «Билайна» могут выбрать расширенные пакеты — стандартный, продвинутый или премиальный. Они включают в себя от 1500 до 8000 токенов и больше сценариев и нейросетей. Стоимость таких пакетов варьируется от 300 до 1500 рублей в месяц.

«Мы видим, как ИИ становится частью повседневности: помогает в работе, учёбе, творчестве. С запуском "нейрочата билайн x daisy" мы делаем эти технологии доступными всем — просто, удобно и без лишних барьеров. Это логичное продолжение нашей стратегии по созданию цифровых сервисов, которые действительно решают задачи клиента», — отметил Олег Решетин, заместитель генерального директора «Билайна».

«Нейрочат билайн x daisy» разработан в рамках стратегического партнерства с red_mad_robot. Интеграция Daisy стала продолжением курса компании на развитие диджитального клиентского опыта: «Билайн» последовательно расширяет экосистему цифровых сервисов, чтобы создавать для абонентов дополнительную ценность — в том числе за пределами классического телеком-бизнеса.