Глава Battlestate Games прояснил, что Escape from Tarkov создавалась не для веселья и развлечения

Большинство видеоигр создаётся для получения пользователем веселья и удовольствия, но хардкорный эвакуационный шутер Escape from Tarkov не из их числа, как прояснил глава Battlestate Games Никита Буянов в интервью Insider Gaming.

Будучи пионером в жанре эвакуационных шутеров, Escape from Tarkov высоко ценится фанатами за бескомпромиссный геймплей — одна неудачно попавшая пуля может перечеркнуть несколько часов прогресса.

В то же время, когда фортуна оказывается на стороне пользователя, очередная вылазка может принести массу позитивных эмоций. Как подметили в Insider Gaming, процесс напоминает азартные игры и лежит в основе успеха эвакуационных шутеров.

«Людям очень хочется играть в такие игры. В нечто интеллектуально [напряжённое], сложное, жестокое, беспощадное… Что по-настоящему сотрясёт их эмоции, а не в игру ради удовольствия», — заявил Буянов.

Буянов подчеркнул, что Escape from Tarkov создавалась для получения удовлетворения, а не веселья и развлечения: «У вас есть шанс на успех или разочарование. Третьего не дано. Это противоречивый опыт. Вы получаете либо всё, либо ничего».

Игрокам в одиночку или в кооперативе предстоит делать вылазки в различные области города Тарков, наполненные ценными предметами и вражескими бойцами (как реальными людьми, так и ИИ). В случае гибели вся добыча пропадает.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября в лаунчере Battlestate и в Steam, а в обозримом будущем собирается на консоли. Чего ждать от игры владельцам приставок, Буянов рассказал ранее.