Культовый российский хоррор «Зайчик» получит обновлённую версию с улучшенной графикой и доработанным сюжетом

Российские разработчики из команды Saikono у себя в соцсетях поделились информацией о дальнейшем развитии своей нелинейной визуальной новеллы в жанре ужасов «Зайчик» (Tiny Bunny).

Напомним, фанаты раскритиковали долгожданный пятый эпизод «Зайчика» за слабую развязку и противоречащие друг другу концовки (рейтинг в Steam упал с 96 до 83 %), а авторы обещали всё исправить.

Как стало известно, исправления примут форму самостоятельной обновлённой версии игры с улучшенными иллюстрациями (см. на преобразившуюся Ольгу ниже), доработанным сюжетом и более комфортным геймплеем.

Для тех, кто никаких изменений не хочет, останется доступен оригинальный вариант. Новая версия будет называться «Главная», а старая — «Режиссёрская версия». Выбрать между ними можно будет прямо в игре (см. видео ниже).

На такое решение разработчики пошли, потому что мнения о финальном эпизоде разделились: «Одни просят правок, другим всё нравится. Ваши горячие споры мы восприняли не как проблему, а как ценнейший фидбек».

Разработчики объявили, что уходят на новогодние каникулы, поэтому призывают фанатов набраться терпения. «Обновление появится не сразу, но мы уверены, что оно того стоит!» — поделились в команде.

«Зайчик» доступна в Steam (299 рублей в рамках зимней распродажи). Игра базируется на одноимённом рассказе писателя Дмитрия Мордаса, но, вопреки первоначальной задумке, во многих местах отходит от литературного первоисточника.