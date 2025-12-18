Сегодня 18 декабря 2025
Новости Software

В Steam стартовала грандиозная зимняя распродажа и голосование за финалистов The Steam Awards 2025

Как и было обещано, 18 декабря в сервисе цифровой дистрибуции Steam стартовала традиционно масштабная зимняя распродажа. Одновременно с акцией началось голосование за финалистов ежегодной премии Steam.

Источник изображения: Supergiant Games

Источник изображения: Supergiant Games

По словам Valve, зимняя распродажа Steam настолько огромна, что формально охватывает два года (на самом деле продлится с 18 декабря по 5 января): началась в текущем, а закончится уже в следующем.

Шутки шутками, но размах акции даже временно вызвал перебои в работе сервиса SteamDB, который позволяет отслеживать снижения цен. В рамках зимней распродажи скидки получили тысячи игр самых разных жанров и тематик.

Ниже приводим самые заметные игры зимней распродажи Steam, вышедшие недавно (или актуальные в последнее время) и доступные в российском сегменте:

Также вернулась секция «Крупные скидки» с особо выгодными предложениями на «некоторые из лучших игр всех времён», включая Slay the Spire за 99 рублей, Detroit: Become Human за 130 рублей и X4: Foundations за 160 рублей.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Что касается финалистов премии Steam 2025 (The Steam Awards 2025), то отдать голос за них можно на специальной странице. Голосование закончится 3 января 2026 года в 21:00 по московскому времени — тогда же будут объявлены и победители.

Пользователям также доступны тематические предметы в магазине за очки, а с 16 декабря открыты итоги Steam за 2025 год. Персонализированная страница погрузит геймеров в их игровое прошлое за последние 12 месяцев.

Источники:

Теги: распродажа, steam, valve
