Сегодня 17 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Valve открыла для пользователей Steam ст...
реклама
Новости Software

Valve открыла для пользователей Steam страницу с персональными итогами 2025 года

Компания Valve запустила в сервисе цифровой дистрибуции Steam четвёртые ежегодные итоги Steam (Steam Replay), в рамках которых пользователи могут оглянуться на последние 12 игровых месяцев своей жизни.

Источник изображения: Valve

Источник изображений: Valve

Статистика учитывается за период с 1 января по 14 декабря 2025 года. В счёт не идёт время в автономном режиме, инструментах и программах, а также играх, невыпущенных, удалённых из Steam и сделанных приватными.

Пользователи смогут узнать, во сколько игр они сыграли (в том числе по сравнению с 2024 годом), много ли достижений заработали, сколько дней подряд провели за играми, и многие другие «увлекательные цифры».

Взглянуть на игровое время можно по месяцам, устройствам, распределению между контроллером (в том числе на Steam Deck) и клавиатурой с мышью. Доступна также статистика участников семейной группы Steam (при её наличии).

Вспоминать, во что вы играли в 2025 году, можно в компании друзей, ведь итогами позволяют делиться — сохранить для себя, отправить знакомым или разместить на странице своего профиля.

Valve — не первая игровая компания, предложившая пользователям взглянуть на персональные итоги 2025 года. Ранее аналогичную страницу открыли в PlayStation, тогда как Xbox и Nintendo пока не спешат.

Тем временем Steam готовится к масштабной зимней распродаже — она стартует 18 декабря (21:00 МСК) и закончится спустя две недели, 5 января 2026 года (тоже 21:00 МСК). Накануне Valve представила официальный трейлер будущей акции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Уже слышу, как плачет мой кошелёк»: Valve опубликовала трейлер зимней распродажи Steam
За 2025 год в Steam вышли рекордные 19 тысяч игр, но почти у половины из них меньше 10 обзоров
В VK Play появилась синхронизация со Steam, и это только начало
С большим обновлением в эвакуационный шутер Arc Raiders пришла зима, добровольный вайп и другие изменения
Bethesda рассказала, как идёт разработка The Elder Scrolls VI, и похвалила Rockstar за перенос GTA VI
Terminator: Survivors осталась без кооператива и сроков выхода, но зато обойдёт стороной ранний доступ
Теги: steam, valve
steam, valve
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.