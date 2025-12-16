Valve открыла для пользователей Steam страницу с персональными итогами 2025 года

Компания Valve запустила в сервисе цифровой дистрибуции Steam четвёртые ежегодные итоги Steam (Steam Replay), в рамках которых пользователи могут оглянуться на последние 12 игровых месяцев своей жизни.

Статистика учитывается за период с 1 января по 14 декабря 2025 года. В счёт не идёт время в автономном режиме, инструментах и программах, а также играх, невыпущенных, удалённых из Steam и сделанных приватными.

Пользователи смогут узнать, во сколько игр они сыграли (в том числе по сравнению с 2024 годом), много ли достижений заработали, сколько дней подряд провели за играми, и многие другие «увлекательные цифры».

Взглянуть на игровое время можно по месяцам, устройствам, распределению между контроллером (в том числе на Steam Deck) и клавиатурой с мышью. Доступна также статистика участников семейной группы Steam (при её наличии).

Вспоминать, во что вы играли в 2025 году, можно в компании друзей, ведь итогами позволяют делиться — сохранить для себя, отправить знакомым или разместить на странице своего профиля.

Valve — не первая игровая компания, предложившая пользователям взглянуть на персональные итоги 2025 года. Ранее аналогичную страницу открыли в PlayStation, тогда как Xbox и Nintendo пока не спешат.

Тем временем Steam готовится к масштабной зимней распродаже — она стартует 18 декабря (21:00 МСК) и закончится спустя две недели, 5 января 2026 года (тоже 21:00 МСК). Накануне Valve представила официальный трейлер будущей акции.