«Уже слышу, как плачет мой кошелёк»: Valve опубликовала трейлер зимней распродажи Steam

До старта традиционно масштабной зимней распродажи в Steam остаётся всего несколько дней, и Valve решила морально подготовить пользователей к предстоящему снегопаду скидок официальным трейлером мероприятия.

Зимняя распродажа в Steam принадлежит к числу сезонных, поэтому список предложений обещает быть особенно крупным. Некоторые скидки ещё до старта акции раскрыл представленный Valve минутный ролик.

Пользователи в комментариях к видео собираются с духом перед будущей распродажей и готовятся расставаться с честно заработанными деньгами. «Уже слышу, как плачет мой кошелёк», — признался DisneyFanVR.

Судя по трейлеру, сэкономить в рамках зимней распродажи у российских пользователей Steam получится на Dune: Awakening, Rematch, R.E.P.O., Megabonk, Escape from Duckov, Dispatch, Hades 2, Elden Ring Nightreign и других играх.

Среди недоступных в российском регионе проектов скидки ожидаются на хиты 2025 года и прошлых лет, включая Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance 2, Dying Light: The Beast, Assassin’s Creed Shadows, Marvel’s Spider-Man 2 и The Last of Us Part 2.

Помимо многообразия скидок, в рамках зимней распродажи Steam ожидается голосование финалистов премии Steam 2025 (The Steam Awards 2025). Победителей объявят 3 января 2026 года в 21:00 по московскому времени.

Зимняя распродажа Steam стартует 18 декабря (21:00 МСК) и закончится спустя две недели, 5 января 2026 года (тоже 20:00 МСК). Это последняя акция, запланированная Valve на 2025 год.