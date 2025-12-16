Сегодня 16 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры «Уже слышу, как плачет мой кошелёк»: Val...
реклама
Новости Software

«Уже слышу, как плачет мой кошелёк»: Valve опубликовала трейлер зимней распродажи Steam

До старта традиционно масштабной зимней распродажи в Steam остаётся всего несколько дней, и Valve решила морально подготовить пользователей к предстоящему снегопаду скидок официальным трейлером мероприятия.

Источник изображения: Supergiant Games

Источник изображения: Supergiant Games

Зимняя распродажа в Steam принадлежит к числу сезонных, поэтому список предложений обещает быть особенно крупным. Некоторые скидки ещё до старта акции раскрыл представленный Valve минутный ролик.

Пользователи в комментариях к видео собираются с духом перед будущей распродажей и готовятся расставаться с честно заработанными деньгами. «Уже слышу, как плачет мой кошелёк», — признался DisneyFanVR.

Судя по трейлеру, сэкономить в рамках зимней распродажи у российских пользователей Steam получится на Dune: Awakening, Rematch, R.E.P.O., Megabonk, Escape from Duckov, Dispatch, Hades 2, Elden Ring Nightreign и других играх.

Среди недоступных в российском регионе проектов скидки ожидаются на хиты 2025 года и прошлых лет, включая Borderlands 4, Kingdom Come: Deliverance 2, Dying Light: The Beast, Assassin’s Creed Shadows, Marvel’s Spider-Man 2 и The Last of Us Part 2.

Иллюстрация к зимней распродаже Steam образца 2024 года (источник изображения: Valve)

Иллюстрация к зимней распродаже Steam образца 2024 года (источник изображения: Valve)

Помимо многообразия скидок, в рамках зимней распродажи Steam ожидается голосование финалистов премии Steam 2025 (The Steam Awards 2025). Победителей объявят 3 января 2026 года в 21:00 по московскому времени.

Зимняя распродажа Steam стартует 18 декабря (21:00 МСК) и закончится спустя две недели, 5 января 2026 года (тоже 20:00 МСК). Это последняя акция, запланированная Valve на 2025 год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журналист прояснил, когда выйдет Half-Life 3 и почему Valve тянет с анонсом
За 2025 год в Steam вышли рекордные 19 тысяч игр, но почти у половины из них меньше 10 обзоров
В VK Play появилась синхронизация со Steam, и это только начало
Продажи Hollow Knight: Silksong превысили 7 миллионов копий — анонсировано большое бесплатное дополнение Sea of Sorrow
Разработчики Escape from Tarkov похвастались продажами и достижениями игроков за месяц после релиза
Divinity: Original Sin 2 вышла на современных консолях с бесплатным апгрейдом для владельцев игры на PS4, Xbox One и Switch
Теги: распродажа, steam, valve
распродажа, steam, valve
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.