Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия
Играли на PC
После практически эталонной второй части третья номерная Borderlands попыталась нащупать новое направление для развития серии, преуспев в реализации геймплейных идей, расширив вселенную игры и... звонко провалившись во всём остальном. Скучный и расфокусированный сюжет, перегруженный игровой мир, плоские новые герои и злодеи, растрата потенциала старых персонажей и несмешной скабрезный юмор без меры — всё это не давало полноценно наслаждаться стрельбой, сбором добычи и многими другими удачными игровыми находками. Но Gearbox Software явно учла критику и сделала Borderlands 4 более сдержанной, серьёзной и даже во многом драматичной… Впрочем, фирменный юмор серии всё ещё на месте, как и основные геймплейные принципы.
⇡#Без башни, без границ, без оптимизации
Borderlands 4 абсолютно верна заветам предшественниц — это динамичный лутер-шутер, где безудержно растущие числа урона и фонтаны добычи играют основополагающую роль. Но в этот раз наращивать огневую мощь мы будем не в сегментированных пространствах, разграниченных загрузочными экранами, а на просторах открытого мира. Нововведение, которое уже давно просилось в серию, вполне органично вписывается в бессменный игровой цикл, к которому добавились сопутствующие элементы вроде захвата точек для быстрого перемещения, схваток с патрулями, поиска фрагментов Хранилища, битв с мировыми боссами, рейдов на злодейские корабли и других активностей, щедро разбросанных по планете.
Изменилось и место действия. Gearbox окончательно (ну почти) отпустила пусть и любимую, но изрядно приевшуюся Пандору, однако при этом решила сохранить единство места действия и не перегружать восприятие игроков каскадом разных планет, как в Borderlands 3. Кайрос — шарик не особенно гостеприимный, и, несмотря на живописные просторы, упадок здесь ощущается не меньше, чем на Пандоре, живность готова разорвать в клочья всех, кого занесёт в её владения, большинство местных обитателей предпочитает сначала всадить очередь в лицо, а потом задавать вопросы, а господствует над этой проклятой планетой Хранитель Времени — деспотичный и расчётливый властитель, способный буквально залезть в голову и взять чужую волю под свой контроль. Да ещё и шесть лет назад у планеты внезапно появилась новая луна — бывший спутник Пандоры Элпис, что прекрасно знаком фанатам серии. И это событие, несомненно, прибавило проблем простым жителям и без того проблемной планеты…
Помимо озвученных сложностей, обширный мир Кайроса приготовил для игроков и куда более страшные невзгоды — технические беды! Нормальная оптимизация оказалась непосильной задачей для AAA-студии — игроки жалуются на скверную производительность, низкую кадровую частоту, вылеты и нежелание корректно запускаться. Лично меня серьёзные проблемы обошли стороной (отделалась лишь парой моментов заикания картинки и тремя вылетами), но не могу не отметить, что Borderlands 4 не настолько технологичная или визуально передовая игра, чтобы так неубедительно работать на абсолютно любом «железе».
⇡#Свинцовое угощение на любой вкус
Если же вы всё-таки сможете преодолеть технические препоны (или просто получите пару патчей), то вас ждёт, пожалуй, один из самых насыщенных лутер-шутеров. В первую очередь благодаря усовершенствованной системе передвижения — к знакомым подкатам, стрейфам, прыжкам и резкому пикированию «бомбочкой» добавилась пара новых интересных возможностей взаимодействия с окружением. Например, в арсенале Искателей Хранилища появился крюк, помогающий стремительно занимать высоты. А ещё им можно подтаскивать к себе взрывоопасные баллоны, чтобы затем метать их во врагов. Кром того, теперь можно зажать кнопку прыжка и начать плавно парить, что даст больше контроля в воздухе. Что-то подобное, правда, уже было реализовано в серии — в Borderlands: The Pre-Sequel похожий способ «левитации» был обусловлен низкой гравитацией Элписа.
И разумеется, главный источник дофамина в Borderlands 4 — отменная стрельба. Палить из всех калибров доставляет максимум удовольствия — отдача на высоте, регистрация попаданий приятная, а звуки у стволов отчётливые и сочные. А уж какой в игре ассортимент огнестрела — просто отрыв башни! Квадриквел представляет вниманию игроков линейки продуктов от восьми корпораций. Среди них — не нуждающиеся в представлении бренды Maliwan, Tediore, Torgue, Jakobs и Vladof. А ещё на Кайросе в ходу стволы от местных производителей — Order, Ripper и Daedalus. Пушки от «Ордена» (по совместительству главной антагонистической силы игры) стреляют энергетическими зарядами, а если подержать курок подольше, то ещё и выпустят смертоносный рой разом. А зажав гашетку на оружии от Ripper (своеобразный аналог Bandit или COV), вы будете палить с необычайной скоростью, а не зажав — не будете вообще. А марка Daedalus заложила в свои стволы возможность стрелять разными типами боеприпасов — например, автомат может выпускать как автоматные пули, так и, скажем, снаряды от снайперской винтовки, что весьма сподручно в бою.
У стволов привычно огромный разброс в базовых характеристиках вроде урона, скорости перезарядки или скорострельности. Дополнительно на эти характеристики влияет «редкость» пушки, и от неё же зависят дополнительные эффекты и их количество. Самые интересные из них, как обычно, закреплены за легендарными «оранжевыми» пушками — тут и обновление магазина за убийство, и рикошетящие снаряды, и возврат всех пуль, что нанесли критический урон.
Среди «стихий» всё старое и знакомое — врагов предстоит угощать кинетическим, электрическим, ледяным, коррозийным и радиационным типами урона. И конечно, у большинства единиц арсенала есть альтернативный режим стрельбы, куда входит и выпуск мини-ракет, подствольный дробовик или же специальные бонусы, предоставленные сертифицированными деталями разных брендов.
Ведь на Кайросе высоко ценится оружейный тюнинг — на пушках одного бренда частенько можно заметить модификации от конкурирующих производителей. Скажем, у ствола производства Jakobs могут быть дополнительные модули от Daedalus или Tediore, дающие соответствующие свойства стволу. А иногда встречаются и обвесы от фирм, чью основную продукцию и не встретишь на планете. Например, модули COV, убирающие необходимость следить за количеством пуль в рожке, но ценой перегрева оружия при длительной пальбе; обвесы от Hyperion, повышающие точность с каждой выпущенной пулей; или детали Atlas, дающие стволам доступ к «умным» функциям бренда.
Естественно, доступный арсенал необъятен! К счастью, и поток добычи настолько плотный, что стволы в ваших руках подолгу не задерживаются, а это лишь больше подстёгивает продолжать играть в поисках чего-то ещё более крутого и подходящего конкретно вашему стилю или сборке. Да и эффективность ствола зависит не только от характеристик, бренда или модулей, но и от самих Искателей, что жмут на курок.
⇡#Эпос и байки с Кайроса
Новая четверка Искателей Хранилища, как и полагается, предлагает кардинально разные подходы к сокращению популяции Кайроса. Амон, рыцарь-кузнец, — тяжёлый и мощный боец, способный как впитывать огромное количество урона, так и устраивать огненную феерию, истребляя врагов мощными способностями с большой зоной поражения; Харлоу представляет класс гравитар — она хороша как в поддержке союзников, раздавая щиты своим активным навыком, так и компетентна в контроле толпы благодаря своим антигравитационным и ледяным умениям; за максимальный урон же отвечает экзосолдат Рафа, который и в ближнем бою может покромсать в салат, и на расстоянии смертоносными опциями обладает.
Мой выбор для первого прохождения пал на Векс, новую сирену с широким набором методов выживания и прореживания вражеских толп с помощью призываемого жнеца, фамильяров или мощного фазового взрыва. Но особенно мне понравилось, что героиня ещё и весьма качественно прописана, а её характер не сводится к одномерному соответствию типажу и заметно развивается в ходе истории. Да и с интеграцией в нарратив, и в частности в ролики, проблем нет: напомню, что в третьей части в скриптовых сценках все основные персонажи будто бы забывали о существовании персонажа игрока. Тут же Векс (и другие) ощущается полноценным действующим лицом.
В целом магистральный сюжет Borderlands 4 звёзд с неба не хватает и является довольно прямолинейной историей освобождения планеты от не особенно интересного деспота, даже приспешники которого любопытнее и лучше прописаны. Но история преуспевает в главном — даёт достойное сюжетное подспорье для зачистки местности за местностью, не мешая наслаждаться игровым процессом. А в паре моментов повествование даже способно удивить. И особенно приятно, как изменился общий тон истории, став заметно более мрачным, драматичным и приземлённым.
Зато в побочных историях Borderlands 4 раскрывается в полную силу. Среди второстепенных историй есть и весёлые, и грустные, и трагичные, и объединяющие в себе спектр самых разных эмоций. Например, квест Железяки, который просит нас собрать вещи, что напомнят ему о Пандоре. Имея мощный комический запал, история внезапно превращается в пронзительное размышление о том, что порой прошлое надо просто отпустить. Авантюрное приключение – ограбление… сейфа – оборачивается с классическими элементами вроде сбора команды, составления хитрых планов, незаметного проникновения на объект и лихого похищения сейфа оборачивается неожиданным сюром. А иной раз нам предстоит помирить обитателя Кайроса с его… механическими «ноженьками». Без иронии, на их примере можно многое почерпнуть — как минимум умение слышать, слушать и идти навстречу.
В этих маленьких историях Borderlands 4, пожалуй, даёт тот самый опыт, что когда-то дарили сиквел или «пресиквел» (одна из самых сильных частей в драматургическом плане, на мой взгляд), добавляя лихому и чрезмерному фантастическому полотну штрихов человечности и искренних эмоций. Самое то, чтобы немного передохнуть, отдышаться и вновь броситься в жаркий бой, с азартом повышая мощь и обзаводясь всё новой и новой добычей!
***
Borderlands 4 довела многие жанровые элементы до крайне высокого уровня качества. И даже если учесть посредственную оптимизацию и довольно пресную основную историю, «четвёрка» легко утянет вас в безудержное дофаминовое сафари по Кайросу.
Оценка: 8,0/10
Borderlands 4
⇣ Содержание
