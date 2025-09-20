Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия

Жанр Шутер от первого лица Издатель 2K Разработчик Gearbox Software Минимальные требования Процессор Intel Core i7-9700 3,0 ГГц / AMD Ryzen 7 2700X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT, 100 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-12700 2,1 ГГц / AMD Ryzen 7 5800X 3,2 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 10 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT Дата выхода 11 сентября 2025 года (3 октября на Nintendo Swtich 2) Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5, Nintendo Switch 2 Официальный сайт

Играли на PC

После практически эталонной второй части третья номерная Borderlands попыталась нащупать новое направление для развития серии, преуспев в реализации геймплейных идей, расширив вселенную игры и... звонко провалившись во всём остальном. Скучный и расфокусированный сюжет, перегруженный игровой мир, плоские новые герои и злодеи, растрата потенциала старых персонажей и несмешной скабрезный юмор без меры — всё это не давало полноценно наслаждаться стрельбой, сбором добычи и многими другими удачными игровыми находками. Но Gearbox Software явно учла критику и сделала Borderlands 4 более сдержанной, серьёзной и даже во многом драматичной… Впрочем, фирменный юмор серии всё ещё на месте, как и основные геймплейные принципы.

⇡#Без башни, без границ, без оптимизации

Borderlands 4 абсолютно верна заветам предшественниц — это динамичный лутер-шутер, где безудержно растущие числа урона и фонтаны добычи играют основополагающую роль. Но в этот раз наращивать огневую мощь мы будем не в сегментированных пространствах, разграниченных загрузочными экранами, а на просторах открытого мира. Нововведение, которое уже давно просилось в серию, вполне органично вписывается в бессменный игровой цикл, к которому добавились сопутствующие элементы вроде захвата точек для быстрого перемещения, схваток с патрулями, поиска фрагментов Хранилища, битв с мировыми боссами, рейдов на злодейские корабли и других активностей, щедро разбросанных по планете.

Изменилось и место действия. Gearbox окончательно (ну почти) отпустила пусть и любимую, но изрядно приевшуюся Пандору, однако при этом решила сохранить единство места действия и не перегружать восприятие игроков каскадом разных планет, как в Borderlands 3. Кайрос — шарик не особенно гостеприимный, и, несмотря на живописные просторы, упадок здесь ощущается не меньше, чем на Пандоре, живность готова разорвать в клочья всех, кого занесёт в её владения, большинство местных обитателей предпочитает сначала всадить очередь в лицо, а потом задавать вопросы, а господствует над этой проклятой планетой Хранитель Времени — деспотичный и расчётливый властитель, способный буквально залезть в голову и взять чужую волю под свой контроль. Да ещё и шесть лет назад у планеты внезапно появилась новая луна — бывший спутник Пандоры Элпис, что прекрасно знаком фанатам серии. И это событие, несомненно, прибавило проблем простым жителям и без того проблемной планеты…

Помимо озвученных сложностей, обширный мир Кайроса приготовил для игроков и куда более страшные невзгоды — технические беды! Нормальная оптимизация оказалась непосильной задачей для AAA-студии — игроки жалуются на скверную производительность, низкую кадровую частоту, вылеты и нежелание корректно запускаться. Лично меня серьёзные проблемы обошли стороной (отделалась лишь парой моментов заикания картинки и тремя вылетами), но не могу не отметить, что Borderlands 4 не настолько технологичная или визуально передовая игра, чтобы так неубедительно работать на абсолютно любом «железе».

⇡#Свинцовое угощение на любой вкус

Если же вы всё-таки сможете преодолеть технические препоны (или просто получите пару патчей), то вас ждёт, пожалуй, один из самых насыщенных лутер-шутеров. В первую очередь благодаря усовершенствованной системе передвижения — к знакомым подкатам, стрейфам, прыжкам и резкому пикированию «бомбочкой» добавилась пара новых интересных возможностей взаимодействия с окружением. Например, в арсенале Искателей Хранилища появился крюк, помогающий стремительно занимать высоты. А ещё им можно подтаскивать к себе взрывоопасные баллоны, чтобы затем метать их во врагов. Кром того, теперь можно зажать кнопку прыжка и начать плавно парить, что даст больше контроля в воздухе. Что-то подобное, правда, уже было реализовано в серии — в Borderlands: The Pre-Sequel похожий способ «левитации» был обусловлен низкой гравитацией Элписа.

И разумеется, главный источник дофамина в Borderlands 4 — отменная стрельба. Палить из всех калибров доставляет максимум удовольствия — отдача на высоте, регистрация попаданий приятная, а звуки у стволов отчётливые и сочные. А уж какой в игре ассортимент огнестрела — просто отрыв башни! Квадриквел представляет вниманию игроков линейки продуктов от восьми корпораций. Среди них — не нуждающиеся в представлении бренды Maliwan, Tediore, Torgue, Jakobs и Vladof. А ещё на Кайросе в ходу стволы от местных производителей — Order, Ripper и Daedalus. Пушки от «Ордена» (по совместительству главной антагонистической силы игры) стреляют энергетическими зарядами, а если подержать курок подольше, то ещё и выпустят смертоносный рой разом. А зажав гашетку на оружии от Ripper (своеобразный аналог Bandit или COV), вы будете палить с необычайной скоростью, а не зажав — не будете вообще. А марка Daedalus заложила в свои стволы возможность стрелять разными типами боеприпасов — например, автомат может выпускать как автоматные пули, так и, скажем, снаряды от снайперской винтовки, что весьма сподручно в бою.

У стволов привычно огромный разброс в базовых характеристиках вроде урона, скорости перезарядки или скорострельности. Дополнительно на эти характеристики влияет «редкость» пушки, и от неё же зависят дополнительные эффекты и их количество. Самые интересные из них, как обычно, закреплены за легендарными «оранжевыми» пушками — тут и обновление магазина за убийство, и рикошетящие снаряды, и возврат всех пуль, что нанесли критический урон.

Среди «стихий» всё старое и знакомое — врагов предстоит угощать кинетическим, электрическим, ледяным, коррозийным и радиационным типами урона. И конечно, у большинства единиц арсенала есть альтернативный режим стрельбы, куда входит и выпуск мини-ракет, подствольный дробовик или же специальные бонусы, предоставленные сертифицированными деталями разных брендов.

Ведь на Кайросе высоко ценится оружейный тюнинг — на пушках одного бренда частенько можно заметить модификации от конкурирующих производителей. Скажем, у ствола производства Jakobs могут быть дополнительные модули от Daedalus или Tediore, дающие соответствующие свойства стволу. А иногда встречаются и обвесы от фирм, чью основную продукцию и не встретишь на планете. Например, модули COV, убирающие необходимость следить за количеством пуль в рожке, но ценой перегрева оружия при длительной пальбе; обвесы от Hyperion, повышающие точность с каждой выпущенной пулей; или детали Atlas, дающие стволам доступ к «умным» функциям бренда.

Естественно, доступный арсенал необъятен! К счастью, и поток добычи настолько плотный, что стволы в ваших руках подолгу не задерживаются, а это лишь больше подстёгивает продолжать играть в поисках чего-то ещё более крутого и подходящего конкретно вашему стилю или сборке. Да и эффективность ствола зависит не только от характеристик, бренда или модулей, но и от самих Искателей, что жмут на курок.

⇡#Эпос и байки с Кайроса

Новая четверка Искателей Хранилища, как и полагается, предлагает кардинально разные подходы к сокращению популяции Кайроса. Амон, рыцарь-кузнец, — тяжёлый и мощный боец, способный как впитывать огромное количество урона, так и устраивать огненную феерию, истребляя врагов мощными способностями с большой зоной поражения; Харлоу представляет класс гравитар — она хороша как в поддержке союзников, раздавая щиты своим активным навыком, так и компетентна в контроле толпы благодаря своим антигравитационным и ледяным умениям; за максимальный урон же отвечает экзосолдат Рафа, который и в ближнем бою может покромсать в салат, и на расстоянии смертоносными опциями обладает.

Мой выбор для первого прохождения пал на Векс, новую сирену с широким набором методов выживания и прореживания вражеских толп с помощью призываемого жнеца, фамильяров или мощного фазового взрыва. Но особенно мне понравилось, что героиня ещё и весьма качественно прописана, а её характер не сводится к одномерному соответствию типажу и заметно развивается в ходе истории. Да и с интеграцией в нарратив, и в частности в ролики, проблем нет: напомню, что в третьей части в скриптовых сценках все основные персонажи будто бы забывали о существовании персонажа игрока. Тут же Векс (и другие) ощущается полноценным действующим лицом.

В целом магистральный сюжет Borderlands 4 звёзд с неба не хватает и является довольно прямолинейной историей освобождения планеты от не особенно интересного деспота, даже приспешники которого любопытнее и лучше прописаны. Но история преуспевает в главном — даёт достойное сюжетное подспорье для зачистки местности за местностью, не мешая наслаждаться игровым процессом. А в паре моментов повествование даже способно удивить. И особенно приятно, как изменился общий тон истории, став заметно более мрачным, драматичным и приземлённым.

Зато в побочных историях Borderlands 4 раскрывается в полную силу. Среди второстепенных историй есть и весёлые, и грустные, и трагичные, и объединяющие в себе спектр самых разных эмоций. Например, квест Железяки, который просит нас собрать вещи, что напомнят ему о Пандоре. Имея мощный комический запал, история внезапно превращается в пронзительное размышление о том, что порой прошлое надо просто отпустить. Авантюрное приключение – ограбление… сейфа – оборачивается с классическими элементами вроде сбора команды, составления хитрых планов, незаметного проникновения на объект и лихого похищения сейфа оборачивается неожиданным сюром. А иной раз нам предстоит помирить обитателя Кайроса с его… механическими «ноженьками». Без иронии, на их примере можно многое почерпнуть — как минимум умение слышать, слушать и идти навстречу.

В этих маленьких историях Borderlands 4, пожалуй, даёт тот самый опыт, что когда-то дарили сиквел или «пресиквел» (одна из самых сильных частей в драматургическом плане, на мой взгляд), добавляя лихому и чрезмерному фантастическому полотну штрихов человечности и искренних эмоций. Самое то, чтобы немного передохнуть, отдышаться и вновь броситься в жаркий бой, с азартом повышая мощь и обзаводясь всё новой и новой добычей!

***

Borderlands 4 довела многие жанровые элементы до крайне высокого уровня качества. И даже если учесть посредственную оптимизацию и довольно пресную основную историю, «четвёрка» легко утянет вас в безудержное дофаминовое сафари по Кайросу.

Достоинства:

превосходная стрельба, огромный арсенал и тонны добычи;

новые механики заметно оживили привычный игровой процесс;

открытый мир серии к лицу;

весёлые, душевные или просто любопытные побочные истории.

Недостатки:

довольно прямолинейная основная история и блеклый центральный антагонист;

на ПК проект выделяется посредственной оптимизацией, вылетами, заиканиями картинки и многократной компиляцией шейдеров.

Графика Фирменный сел-шейдинг по-прежнему выглядит выразительно — локации и персонажи колоритны, да и эффекты освещения с тенями выглядят достойно. Правда, технически прорывной по сравнению с, скажем, Borderlands 3 картинку назвать нельзя, отчего к качеству оптимизации возникает немало вопросов. Звук Выстрелы, взрывы, удары, шлепки, крушения, разрушительная магия, скрежет металла — все сопутствующие нашему отвязному приключению звуковые эффекты на своих местах и исполнены на должном уровне. Хороши и актёрские партии — в квадриквеле герои стараются лишний раз не кривляться (как в триквеле), сфокусировавшись на более сдержанных, драматичных и человеческих образах (как в Borderlands 2 или The Pre-Sequel). Получилось вполне убедительно! Из музыки могу отметить разве что бодрый трек This Land от DES ROCS, «разрывающий» вступительную заставку. В остальном — стандартные боевые гитарные запилы или атмосферный эмбиент; хорошо ложится фоном, но едва ли запомнится хоть одной нотой. Одиночная игра Бодрый и весёлый лутер-шутер, вобравший в себя практически все игровые элементы серии и пару новых механик. Оценочное время прохождения Прохождение кампании и сопутствующий набор необходимых уровней займёт у вас порядка тридцати часов. В два раза больше, если захотите освоить весь дополнительный контент. И ещё больше, если возникнет желание поиграть разными классами, вдоволь походить на вылазки с другими игроками и заглянуть под каждый камень. Коллективная игра Borderlands 4 предлагает полный набор кооперативных развлечений: можно совместно проходить кампанию, вместе изучать Кайрос в режиме ВиХ (Величайший искатель Хранилища) или вместе с другими игроками биться с могучими боссами. Общее впечатление Пусть Borderlands 4 и не дотягивает до культового сиквела по части драматургии и харизматичных персонажей, геймплейные элементы удались ей как никогда, а неуёмная погоня за мощью и добычей ещё не была настолько же динамичной и весёлой. Если, конечно, вы не встретите технических проблем — в этом случае веселья будет мало.

Оценка: 8,0/10

