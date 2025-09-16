Borderlands 4 «работает хуже обычного для игры на Unreal Engine 5» — эксперты Digital Foundry раскритиковали новый шутер от Gearbox

Вопреки уверениям главы Gearbox Software Рэнди Питчфорда (Randy Pitchford), лутер-шутер с открытым миром Borderlands 4 страдает от серьёзных проблем с оптимизацией. Об этом сообщили эксперты Digital Foundry.

Как доложил Алекс Батталья (Alex Battaglia) в еженедельном подкасте Digital Foundry (YouTube, VK), Borderlands 4 демонстрирует многочисленные заикания, несмотря на продолжительный процесс компиляции шейдеров перед игрой.

От подтормаживаний Батталья страдал на ПК с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D — «самом быстром ЦП, что можно купить за деньги», — и видеокартой Nvidia RTX 5090. Опыт пользователей с менее мощными системами может быть ещё хуже.

Батталья также предостерёг пользователей от игры в Borderlands 4 на максимальных настройках — они «ужасно неэффективны» и не предоставляют значительного улучшения графики по сравнению с «очень высокими».

Специалист Digital Foundry Джон Линнеман (John Linneman) добавил, что работа Borderlands 4 на PS5 Pro тоже оставляет желать лучшего. После выхода в открытый мир о 60 кадрах/с можно забыть — игра выдаёт лишь 30−40 кадров/с.

«[Borderlands 4] работает хуже обычного для игры на Unreal Engine 5. Складывается впечатление, что она не дотягивает до уровня производительности других игр на этом движке», — заявил Линнеман.

Borderlands 4 вышла 12 сентября на PC (недоступна в российских Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до Nintendo Switch 2 доберётся 3 октября. Игра заслужила 84−85 % от критиков и 65 % («смешанные» обзоры) от пользователей Steam.