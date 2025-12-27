Сегодня 27 декабря 2025
Сделка Nvidia по покупке Groq устроена таким образом, чтобы избежать претензий антимонопольщиков

Принцип «время — деньги» в случае с бурным развитием сферы искусственного интеллекта как никогда актуален. Чтобы получить конкурентные преимущества, компании стремятся привлечь ценных специалистов и разрабатываемые ими технологии быстрее соперников. Эксперты поясняют, что готовящаяся сделка Nvidia с Groq имеет такую структуру, которая позволит ускорить её заключение без антимонопольных рисков.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Напомним, что Nvidia в силу своего серьёзного веса во многих сегментах рынка привлекает к себе повышенное внимание антимонопольных органов различных стран и регионов. Сделка по покупке Arm, которая могла стать крупнейшей в истории Nvidia, развалилась именно из-за противодействия антимонопольных органов и активистов. Покупка израильской Mellanox почти за $7 млрд, которая состоялась в 2019 году, до сих пор привлекает внимание регуляторов — в Китае, например, на этом основании было начато расследование в отношении Nvidia.

Как поясняет CNBC со ссылкой на отраслевых аналитиков, в условиях стремительного развития сферы ИИ компания Nvidia не может себе позволит тянущиеся годами согласования сделок по поглощению других игроков рынка, а потому структуры таких сделок продумываются особым образом. В случае с Groq официально не названа даже сумма сделки, и только из сторонних источников становится известно, что она близка к $20 млрд.

По условиям сделки, из Groq в Nvidia перейдёт руководство и костяк разработчиков, но при этом разработки первой из компаний вторая будет лицензировать на неисключительных условиях. То есть, прочие клиенты Groq должны номинально сохранить к ним доступ. Более того, облачный бизнес Groq в сделке не участвует, и теоретически данная компания даже сможет конкурировать с Nvidia после сделки.

Как поясняет CNBC, подобные хитрости применяются и другими техногигантами при поглощении ценных стартапов. Сама Nvidia эту тактику уже использовала в сентябре, когда потратила более $900 млн на привлечение специалистов Enfabrica во главе с генеральным директором и лицензирование разработок стартапа. Такие сделки сложно назвать поглощением в классическом толковании, поэтому они и не требуют длительных и непредсказуемых согласований с антимонопольными органами, включая и зарубежные, которые свои возражения могут мотивировать политическими причинами. Ключевой особенностью нового типа сделок становится неисключительность прав на лицензирование технологий компании, которая де-факто поглощается покупателем.

Прочие аналитики признают, что сделка с Groq призвана усилить позиции Nvidia в сегменте аппаратных решений для инференса, поскольку традиционно она доминировала в сегменте обучения больших языковых моделей, но сейчас первый начинает обретать всё большую актуальность, и для Nvidia было важно не упустить активы Groq. Не исключено, что официальными комментариями по поводу сделки основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) поделится в начале января в Лас-Вегасе, где будет проходить выставка CES 2026.

Источник:

Теги: nvidia, groq, сделка, ии, антимонопольное законодательство
