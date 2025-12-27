Илон Маск окончательно забил на экологическую миссию Tesla

Поскольку Tesla является публичной компанией, и котировки её акций в значительной степени определяют величину личного благосостояние генерального директора Илона Маска (Elon Musk), он вынужден постоянно поддерживать благопристойный имидж этого автопроизводителя. С этим у главы Tesla то и дело возникают проблемы, а недавно он и вовсе дал понять, что экологическая составляющая больше не является частью миссии компании.

Такой вывод, по словам ресурса Electrek, можно сделать из заявлений Илона Маска на страницах принадлежащей ему социальной сети X. В посте главы обеих компаний говорилось буквально следующее: «Меняю формулировку миссии Tesla с экологического изобилия на удивительное изобилие» (changing the Tesla mission wording from: Sustainable Abundance To Amazing Abundance). Ниже Маск добавил, что новая формулировка звучит более жизнерадостно.

Впрочем, такую смену приоритетов в миссии Tesla можно объяснить и стремлением компании делать упор на автопилот и человекоподобных роботов, которые лучше перекликаются с актуальной повесткой повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта. Продажи электромобилей Tesla падают почти во всём мире, за редкими исключениями типа Норвегии, поэтому делать ставку на «всеобщую электромобилизацию» и выпуск 20 млн машин в год, как это было раньше, глава Tesla уже не может. Смена приоритетов в развитии компании должна отображаться в декларируемой миссии, и сама по себе не означает полного отказа от заботы об экологии. В конце концов, на человекоподобных роботов Optimus Маск тоже делает большие ставки в гуманитарной сфере. По его мнению, они позволят искоренить бедность и сделать качественное медицинское обслуживание общедоступным.

Определённым вызовом может стать бурное развитие вычислительной инфраструктуры ИИ, которое не пройдёт бесследно для экологии, но Tesla в данном случае по примеру многих техногигантов пытается делать упор на возобновляемые источники энергии. Благо, опыт в производстве тех же литиевых аккумуляторов, которые применяются в инфраструктуре солнечных и ветряных электростанций, у неё имеется.