Илон Маск окончательно забил на экологическую миссию Tesla

Поскольку Tesla является публичной компанией, и котировки её акций в значительной степени определяют величину личного благосостояние генерального директора Илона Маска (Elon Musk), он вынужден постоянно поддерживать благопристойный имидж этого автопроизводителя. С этим у главы Tesla то и дело возникают проблемы, а недавно он и вовсе дал понять, что экологическая составляющая больше не является частью миссии компании.

Источник изображения: X, Elon Musk

Источник изображения: X, Elon Musk

Такой вывод, по словам ресурса Electrek, можно сделать из заявлений Илона Маска на страницах принадлежащей ему социальной сети X. В посте главы обеих компаний говорилось буквально следующее: «Меняю формулировку миссии Tesla с экологического изобилия на удивительное изобилие» (changing the Tesla mission wording from: Sustainable Abundance To Amazing Abundance). Ниже Маск добавил, что новая формулировка звучит более жизнерадостно.

Впрочем, такую смену приоритетов в миссии Tesla можно объяснить и стремлением компании делать упор на автопилот и человекоподобных роботов, которые лучше перекликаются с актуальной повесткой повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта. Продажи электромобилей Tesla падают почти во всём мире, за редкими исключениями типа Норвегии, поэтому делать ставку на «всеобщую электромобилизацию» и выпуск 20 млн машин в год, как это было раньше, глава Tesla уже не может. Смена приоритетов в развитии компании должна отображаться в декларируемой миссии, и сама по себе не означает полного отказа от заботы об экологии. В конце концов, на человекоподобных роботов Optimus Маск тоже делает большие ставки в гуманитарной сфере. По его мнению, они позволят искоренить бедность и сделать качественное медицинское обслуживание общедоступным.

Определённым вызовом может стать бурное развитие вычислительной инфраструктуры ИИ, которое не пройдёт бесследно для экологии, но Tesla в данном случае по примеру многих техногигантов пытается делать упор на возобновляемые источники энергии. Благо, опыт в производстве тех же литиевых аккумуляторов, которые применяются в инфраструктуре солнечных и ветряных электростанций, у неё имеется.

Теги: tesla, илон маск, миссия, экология
