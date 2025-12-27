Сегодня 27 декабря 2025
Новый глава NASA пообещал вернуть американцев на Луну до конца президентства Трампа

В 2019 году лунной программе NASA дали имя «Артемида» и постановили снова высадить человека на Луну в 2024 году — в последний год предполагаемого второго срока президентства Дональда Трампа (Donald Trump). Тогда он не был избран и на Луну американцы не вернулись. С повторным избранием Трампа идея ускоренной высадки на спутник снова всплыла, но уже с новой датой: теперь не позже 20 января 2029 года, когда его полномочия завершатся уже окончательно.

Источник изображения: NASA/Joel Kowsky

Источник изображения: NASA/Joel Kowsky

Об этих планах публично в интервью CNBC сообщил новоизбранный глава NASA миллиардер и друг Илона Маска — Джаред Айзекман (Jared Isaacman). Это его фактически первое публичное выступление после избрания Сенатом 17 декабря 2025 года. Айзекман сказал буквально следующее, что США вернутся на Луну в течение второго президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. Это, по его словам, станет ключом к созданию «орбитальной экономики», которая включает научный, экономический и оборонный потенциал. Айзекман подчеркнул, что возобновление интереса Трампа к лунным миссиям позволит реализовать эти возможности на практике.

По мнению Айзекмана, у лунной программы США хорошие перспективы: это создание космических дата-центров, исследовательской и производственной инфраструктуры и даже добыча гелия-3 — редкого изотопа для будущего топлива для термоядерных реакторов и холодильников для квантовых компьютеров.

После строительства лунной базы NASA планирует инвестировать в ядерную энергетику и ядерные двигатели, чтобы сделать полёты на Луну дешёвыми и частыми, а также подготовить миссии на Марс и дальше.

Айзекман не стал акцентировать внимание на многочисленных проблемах программы Artemis. Летом этого года Сенат поддержал программу администрации Трампа влить в лунный проект ещё около $10 млрд. Главными получателями этих средств станут компании SpaceX и Blue Origin, создающие лунные посадочные модули, компания Boeing и другие космические подрядчики.

Избрание Айзекмана на пост администратора NASA шло извилистым и тернистым путём. Процесс занял примерно один год, в течение которого Джареду пришлось доказывать свою лояльность администрации Трампа. Готовность хотя бы на словах обеспечить Трампу славное достижение в истории мировой космонавтики, вероятно, могла быть одним из условий назначения Айзекмана главой космического агентства США. До 2029 года время пролетит незаметно. Ждём американцев на Луне.

Источник:

Теги: nasa, artemis, дональд трамп, луна
