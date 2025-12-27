Грядёт волна задержек новых ноутбуков от крупнейших брендов из-за дефицита DRAM

Дефицит чипов памяти, в том числе оперативной, уже оказал отрицательное влияние на потребительский рынок: одни производители повышают цены, другие предлагают покупателям приобретать планки памяти самостоятельно — дошло до возвращения 8-Гбайт модулей во флагманские смартфоны. И это только начало.

Дефицит оперативной памяти вскоре приведёт к тому, что крупные бренды начнут задерживать выпуск продукции на рынок, и коснётся это, в частности, сегментов ноутбуков и мобильных устройств, передаёт корейское деловое издание Chosun Biz. Крупные производители компьютеров, в том числе HP и Lenovo, уже заключили соглашения с поставщиками памяти в стремлении обеспечить себя комплектующими для предстоящего цикла запуска продукции, сообщили изданию инсайдеры и отраслевые аналитики.

Несмотря на это, эксперты прогнозируют задержки с выпуском новой продукции, потому что спрос на DRAM всё ещё превышает предложение. В качестве альтернативных сценариев допускается повышение цен, которое составит около 30 % в премиум-сегменте — при том, что по отрасли в целом цены уже подскочили на 9 % — либо сокращение сегмента премиальных ноутбуков. Будут ли эти невесёлые сценарии реализовываться в соответствии с прогнозами, станет ясно уже очень скоро — в начале наступающего года стартует выставка CES 2026, на которой ожидается множество презентаций новых продуктов.