Смартфоны Galaxy S26 могут получить полн...
Смартфоны Galaxy S26 могут получить полноценную спутниковую связь —представлен мобильный модем Exynos 5410

Недавно Samsung официально представила Exynos 2600 — первый в мире мобильный процессор, который производится с использованием технологии 2 нм. Этот чип, как ожидается, появится в смартфонах Galaxy Z Flip8 и Galaxy S26 как минимум в одной стране. С анонсом процессора корейский производитель умолчал о мобильном модеме нового поколения, и теперь о нем тоже появилась информация.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Модем получил название Samsung Exynos 5410, и он предположительно будет работать с системой на чипе Exynos 2600. Модем Exynos 5410 поддерживает технологии спутниковой связи LTE DTC, NB IoT NTN и NR NTN. Технология NB IoT NTN (NarrowBand Internet of Things Non-Terrestrial Networks) — базовое из трёх указанный решений — она позволяет транслировать небольшие объёмы данных, например, сведения о местоположении или текстовые сообщения, но отличается высокой надёжностью, даже если устройство находится в пустыне или океане. В реализации Samsung это решение сертифицировано спутниковым оператором Skylo.

LTE DTC (Long Term Evolution Direct to Cell) — это, пожалуй, наиболее интересное решение, которое обещает расширенные возможности спутниковой связи, в том числе поддержку голосовых вызовов. NR NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks) означает повышенную скорость передачи данных и в перспективе может обеспечить, например, видеозвонки через спутник.

Официальных подтверждений тому, что Samsung Exynos 5410 появится на смартфонах серии Galaxy S26, пока не последовало, но известно, что он позиционируется как самый передовой модем корейского производителя. А производится он с использованием EUV-литографии и техпроцесса 4 нм. В его основу лёг стандарт 3GPP Release 17 с возможностью двойного подключения 5G NR в диапазонах sub-6GHz и mmWave, а также заявленной скоростью до 14,79 Гбит/с на входящем канале.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samsung, exynos, модем
