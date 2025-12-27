Сегодня 27 декабря 2025
Новости Software
Китай представил жёсткие правила для ИИ, который «ведёт себя как человек»

Управление по вопросам киберпространства Китая (CAC) опубликовало для общественного обсуждения проект мер по регулированию деятельности ИИ-сервисов в стране, сообщило агентство Reuters.

Источник изображения: julien Tromeur/unsplash.com

Источник изображения: julien Tromeur/unsplash.com

Предложенные управлением правила будут применяться к продуктам и сервисам, которые используют технологии ИИ для имитации черт человеческой личности, моделей мышления и стилей общения, а также обеспечивают эмоциональное взаимодействие с пользователями в Китае посредством текста, изображений, аудио или видео, сообщается на странице CAC в соцсети WeChat.

Регулятор отметил, что проект основан на всестороннем, взвешенном и многоуровневом подходе к регулированию с дифференцированным контролем в зависимости от уровня риска, обеспечивающим как поддержку инноваций, так и защиту от злоупотреблений.

Проектом запрещается создание и распространение контента, который угрожает национальной безопасности, наносит ущерб национальной чести или интересам, подрывает этническое единство, пропагандирует незаконную религиозную деятельность, распространяет слухи, нарушающие экономический или социальный порядок, а также содержит порнографию, включает азартные игры, насилие или подстрекательство к совершению преступления.

Также запрещается выпуск контента, который поощряет или романтизирует самоубийство или членовредительство, и такие действия, как словесные оскорбления или эмоциональные манипуляции, которые могут нанести вред физическому или психическому здоровью пользователей или ведут к подрыву их достоинства.

В соответствии с документом провайдеры ИИ-сервисов должны брать на себя ответственность за вопросы безопасности на протяжении всего жизненного цикла продукта и создавать системы для проверки алгоритмов, защиты данных и защиты личной информации.

Провайдеры должны информировать пользователей о том, что они взаимодействуют с ИИ, а не с человеком, и предупреждать их о вреде чрезмерного использования. Также они должны будут оценивать эмоции и уровень зависимости пользователя от сервиса. В документе говорится, что если у пользователей обнаруживаются сильные эмоции или аддиктивное поведение, провайдеры сервисов должны будут принять необходимые меры.

Линь Вэй (Lin Wei), президент Юго-Западного университета политических наук и права, в пояснительной записке к проекту заявил, что прорывы в ИИ-технологиях выводят взаимодействие человека и машины за рамки простой функциональной помощи в сторону эмоционального и персонализированного взаимодействия. Эта эволюция, меняя парадигмы социального взаимодействия, также порождает ряд новых рисков и вызовов.

Учёный отметил, что проект мер по регулированию направлен на управление рисками, возникающими конкретно из-за антропоморфизма (переноса человеческих свойств на неодушевлённые предметы) и эмоционального взаимодействия, уделяя особое внимание размыванию границ между человеком и машиной.

Теги: ии, регулирование, китай
