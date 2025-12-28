YouTube заваливает новых пользователей сгенерированным ИИ низкокачественным контентом

Занимающаяся видеомонтажом компания Kapwing изучила 15 000 наиболее популярных по всему миру YouTube-каналов, выбирая по 100 самых просматриваемых в каждой стране. В результате было установлено, что 278 из них публикуют исключительно «ИИ-мусор», т.е. низкокачественный контент, созданный с помощью генеративных нейросетей и предназначенный для накрутки просмотров.

В ходе исследования также было установлено, что новым пользователям демонстрируется более 20 % таких видео от общего количества роликов. Суммарно каналы с «ИИ-мусором» накопили свыше 63 млрд просмотров и 221 млн подписчиков, что приносит им около $117 млн дохода ежегодно.

Исследователи создали новый аккаунт на YouTube и подсчитали, что 104 из первых 500 рекомендованных видео в ленте были «ИИ-мусором». При этом примерно треть контента составили не только низкокачественные сгенерированные видео, но и другой бессмысленный контент, созданный для монетизации за счёт привлечения внимания пользователей. Это наглядно демонстрирует, насколько быстро крупные платформы оказались в значительной степени заполнены сгенерированным контентом, причём зачастую низкокачественным.

Собственный анализ The Guardian показал, что около 10 % самых быстрорастущих каналов на YouTube заполнены «ИИ-мусором», набирающим миллионы просмотров, несмотря на усилия платформы по борьбе с «неаутентичным контентом». Отмечается, что обнаруженные в ходе исследования Kapwing каналы имеют большую аудиторию. К примеру, в Испании 20 млн человек (почти половина населения страны) следят за трендовыми ИИ-каналами, в Египте у ИИ-каналов 18 млн подписчиков, в США — 14,5 млн, а в Бразилии — 13,5 млн.

Самый просматриваемый из попавших в исследование тематический YouTube-канал — это Bandar Apna Dost, который базируется в Индии и уже набрал 2,4 млрд просмотров. В нём публикуются видео о приключениях антропоморфной обезьяны и мускулистого человека, смоделированного по образу Халка, который сражается с демонами и путешествует на вертолете из помидоров. По оценке Kapwing, владелец этого канала может зарабатывать до $4,25 млн в год.

Сложно оценить, насколько значимы подобные каналы в сравнении с огромным количеством уже существующего на YouTube контента. Платформа не раскрывает информацию о том, сколько просмотров генерируется ежегодно или какая их часть приходится на ИИ-контент. Однако это показывает, что за ИИ-роликами стоит растущая индустрия, представители которой пытаются найти новые способы монетизации контента на крупнейших платформах.

«Существуют целые сообщества в Telegram, WhatsApp, Discord и на форумах, где люди обмениваются советами и идеями, продают курсы о том, как создавать «мусор», который будет достаточно вовлекающим, чтобы приносить деньги», — прокомментировал данный вопрос журналист Макс Рид (Max Read), ранее подробно писавший об «ИИ-мусоре». Он также отметил, что в основном созданием такого контента занимаются люди из англоязычных стран, где средняя зарплата ниже того, что они могут заработать на YouTube. По его данным, «ИИ-мусор» создают множество людей из Индии, Кении, Нигерии и др.

«Генеративный искусственный интеллект — это инструмент, и, как любой инструмент, его можно использовать для создания как высококачественного, так и низкокачественного контента. Мы по-прежнему стремимся предоставлять нашим пользователям доступ к высококачественному контенту, независимо от того, как он был создан. Весь контент, загружаемый на YouTube, должен соответствовать нашим правилам, и, если мы обнаруживаем, что контент нарушает нашу политику, мы удаляем его», — прокомментировал данный вопрос представитель YouTube.