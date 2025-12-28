Сегодня 28 декабря 2025
TSMC эвакуировала часть предприятий из-за землетрясения

Тайваньская компания TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, сообщила в субботу, что небольшое число её предприятий в научном парке Синьчу, где находится её штаб-квартира, были эвакуированы после землетрясения.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

«Приоритет отдаётся безопасности персонала, поэтому мы проводим эвакуацию и перекличку в соответствии с процедурами реагирования на чрезвычайные ситуации. Системы безопасности труда на всех предприятиях работают в обычном режиме», — говорится в кратком заявлении, цитируемом Reuters.

По данным Центрального метеорологического управления (ЦМО) Тайваня, в субботу в 23:05 по местному времени у побережья северо-восточного Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,0, пишет Focus Taiwan.

Карта интенсивности землетрясения на Тайване 27 декабря. Источник изображения: Центральное метеорологическое управление Тайваня

Карта интенсивности землетрясения на Тайване 27 декабря. Источник изображения: Центральное метеорологическое управление Тайваня

Эпицентр землетрясения находился в море, примерно в 32,3 километрах к востоку от здания администрации округа Илань, на глубине 72,8 км, сообщило управление. Сообщений о повреждениях или пострадавших пока не поступало.

Интенсивность землетрясения, которая измеряет фактические последствия подземных толчков, была наиболее высокой в ​​Тайбэе, Новом Тайбэе, Тайчуне, Таоюане, Тайнане, а также в уездах Хуалянь, Илань, Синьчу, Мяоли, Наньтоу, Чанхуа, Юньлинь, Тайдун и Цзяи и городах Цзилун, Синьчу и Цзяи, где она составила 4 балла по семибалльной шкале интенсивности, принятой в Тайване.

тайвань, tsmc, землетрясение
