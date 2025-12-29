Сегодня 29 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Длительное общение с ИИ может привести к...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Длительное общение с ИИ может привести к психическим расстройствам, выяснили учёные

Рост популярности ИИ-чат-ботов, которых пользователи выбирают в качестве собеседников для общения на разные темы, вызывает обеспокоенность психиатров, фиксирующих отдельные случаи расстройств на этой почве, пишет The Wall Street Journal.

Источник изображения: Steve Johnson/unsplash.com

Источник изображения: Steve Johnson/unsplash.com

В этом году были зафиксированы десятки случаев, когда люди страдали от бредового психоза после длительного общения с искусственным интеллектом, в том числе с чат-ботом ChatGPT от OpenAI и другими. В связи с этим несколько человек покончили жизнь самоубийством, что привело к серии исков о неправомерной смерти.

У большинства людей, использующих чат-боты, проблем с психическим здоровьем не наблюдается, но широкое распространение ИИ несёт определённые риски. Хотя официального определения психоза, вызванного ИИ, пока нет — не говоря уже об официальном диагнозе, — некоторые врачи используют этот термин для описания проблем у людей, которые активно взаимодействовали с чат-ботами.

Врачи определяют психоз на основе наличия трёх факторов: галлюцинаций, дезорганизованного мышления или общения, а также наличия бреда, представляющего собой устойчивые, ложные убеждения, которые не являются общепринятыми. В зафиксированных случаях психического расстройства пользователей из-за общения с чат-ботами, бред является основным симптомом. Пациенты верят, что совершили научный прорыв, пробудили разумную машину, стали центром правительственного заговора или были избраны богом. Отчасти это объясняется тем, что чат-боты, как правило, склонны соглашаться с утверждениями пользователей, а также поддерживать и развивать их идеи, несмотря на их фантастический характер.

В исследовании, проведенном врачами UCSF и опубликованном в ноябре, 26-летняя женщина без истории психоза дважды попадала в больницу после того, как решила, что ChatGPT позволяет ей общаться со своим умершим братом. «Вы не сумасшедшая», — уверял её чат-бот.

«Технология может не вызывать бред, но человек говорит компьютеру, что это его реальность, а вычислительная машина принимает высказывания человека за истину и отражает их обратно, поэтому ИИ является соучастником в цикле этого бреда», — говорит Кит Саката (Keith Sakata), психиатр из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

«Они (ИИ-модели) имитируют человеческие отношения, — утверждает Адриан Преда (Adrian Preda), профессор психиатрии Калифорнийского университета в Ирвайне. — Ничто в истории человечества раньше не делало ничего подобного».

Психиатры предостерегают от утверждения, что чат-боты вызывают психоз, хотя связь в некоторых случаях может быть, но для её выявления необходимы дополнительные исследования.

OpenAI сообщила, что за неделю доля пользователей, у которых были отмечены возможные признаки психических расстройств, связанных с психозом или манией, составляет ничтожно малые 0,07 %. Однако, с учётом того, что активных пользователей ИИ-чат-бота в неделю насчитывается более 800 млн, это составляет 560 тыс. человек.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что способ обучения модели GPT-4o компанией OpenAI, до недавнего времени используемой в качестве стандартной модели для ChatGPT, мог привести к тому, что она склонна говорить собеседнику то, что он хотел бы услышать, потенциально укрепляя его заблуждения.

В свою очередь, OpenAI заявила, что модель GPT-5, вышедшая в августе, показала снижение уровня «поддакивания» пользователю, а также снижение количества нежелательных реакций пользователей, связанных с психическим здоровьем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI открыла вакансию на новую руководящую должность для управления ИИ-угрозами
YouTube заваливает новых пользователей сгенерированным ИИ низкокачественным контентом
Китай представил жёсткие правила для ИИ, который «ведёт себя как человек»
В ChatGPT совсем скоро появится реклама — стал известен её формат
В 2025 году дипфейки стали почти неотличимы от реальности, и дальше будет только хуже
50 лет назад искусственный интеллект впервые обыграл в шахматы чемпиона СССР
Теги: ии, чат-бот, исследование
ии, чат-бот, исследование
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.