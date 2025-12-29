Суд остановил иск россиян к Роскомнадзору и Минцифры о блокировке звонков в WhatsApp и Telegram

Московский суд прекратил производство по административному иску о признании незаконными и необоснованными действий государственных органов по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение было принято в связи с тем, что истец «не представил доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp».

«Таганский районный суд города Москвы 29 декабря 2025 года прекратил производство по административному иску от Ларионова Константина Вячеславовича, действующего в своих интересах и интересах группы лиц (105 соистцов) к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Министерству цифрового развития РФ о признании действий (бездействия) незаконными», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Ранее в этом месяце 42 истца подали иск к Роскомнадзору и Минцифры, требуя признать незаконными и необоснованными действия по частичному ограничению функции совершения звонков с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram. Авторы иска утверждали, что мошенники в основном используют SMS и сотовую связь, а не мессенджеры, также заявив, что введённые регулятором ограничения нарушают конституционные права граждан страны.

Напомним, Роскомнадзор объявил о частичном ограничении звонков через WhatsApp и Telegram с целью противодействия мошенникам в августе текущего года. В Минцифры также говорили, что данные ограничения будут отменены в случае, если мессенджеры начнут выполнять требования российского законодательства.