Россияне подали иск к Роскомнадзору и Минцифры за блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

Сорок два гражданина России подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры, обвинив ведомства в нарушении своих конституционных прав. Истцы просят признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в WhatsApp и Telegram. Они утверждают, что основными каналами для мошенников выступают звонки по мобильной связи и СМС, а не голосовая связь в мессенджерах, как утверждает РКН.

В августе 2025 года Роскомнадзор начал ограничивать голосовые и видеовызовы в иностранных мессенджерах под предлогом борьбы с мошенниками. Мессенджер WhatsApp также обвинялся в неисполнении требований российского законодательства. По утверждению представителя РКН, эти платформы стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Истцы, со своей стороны, заявляют, что существуют альтернативные способы защиты от мошенничества, не требующие ограничения прав граждан. Они ссылаются на статистику Центрального банка России, из которой следует, что мошенники значительно активнее используют звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджеры.

Авторы иска утверждают, что блокировка мессенджеров нарушает конституционные права граждан, а именно свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.

По мнению начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, частичное ограничение звонков в иностранных мессенджерах помогло снизить число случаев кибермошенничества в России. По его словам, «статистика этих преступлений кибермошенничества, — она снижается».