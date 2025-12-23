Сегодня 23 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Россияне подали иск к Роскомнадзору и Ми...
реклама
Новости Software

Россияне подали иск к Роскомнадзору и Минцифры за блокировку звонков в Telegram и WhatsApp

Сорок два гражданина России подали в суд на Роскомнадзор и Минцифры, обвинив ведомства в нарушении своих конституционных прав. Истцы просят признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в WhatsApp и Telegram. Они утверждают, что основными каналами для мошенников выступают звонки по мобильной связи и СМС, а не голосовая связь в мессенджерах, как утверждает РКН.

Источник изображений: Роскомнадзор

Источник изображений: Роскомнадзор

В августе 2025 года Роскомнадзор начал ограничивать голосовые и видеовызовы в иностранных мессенджерах под предлогом борьбы с мошенниками. Мессенджер WhatsApp также обвинялся в неисполнении требований российского законодательства. По утверждению представителя РКН, эти платформы стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Истцы, со своей стороны, заявляют, что существуют альтернативные способы защиты от мошенничества, не требующие ограничения прав граждан. Они ссылаются на статистику Центрального банка России, из которой следует, что мошенники значительно активнее используют звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджеры.

Авторы иска утверждают, что блокировка мессенджеров нарушает конституционные права граждан, а именно свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.

По мнению начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, частичное ограничение звонков в иностранных мессенджерах помогло снизить число случаев кибермошенничества в России. По его словам, «статистика этих преступлений кибермошенничества, — она снижается».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp и рассказал, как мессенджеру её избежать
Роскомнадзор признался, что незаметно заблокировал Snapchat в России
Роскомнадзор резко расширил борьбу с VPN — под блокировку попали протоколы SOCKS5, L2TP и даже VLESS
По интернету стал распространяться вредонос Lotusbail для перехвата сообщений и угона аккаунтов WhatsApp
OpenAI признала: у ИИ-браузеров есть уязвимость к инъекциям, которую невозможно полностью устранить
Хакеры украли 300 Тбайт музыки у Spotify — 86 млн треков готовят к раздаче на торрентах «ради сохранения»
Теги: роскомнадзор, минцифры россии, ограничения, мессенджеры, мошенники, иск
роскомнадзор, минцифры россии, ограничения, мессенджеры, мошенники, иск
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.