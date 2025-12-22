Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp и рассказал, как мессенджеру её избежать

Мессенджер WhatsApp могут полностью заблокировать на территории России, если он продолжит нарушать российское законодательство рассказал Роскомнадзор газете «Ведомости».

В РКН заявляют, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий, для вербовки их исполнителей и для мошенничества. WhatsApp не выполняет требований, которые направлены на предупреждение и пресечение преступлений в России. Так надзорное ведомство объяснило, почему последовательно вводит ограничения в отношении мессенджера.

В Роскомнадзоре отметили, что «меры вводятся поэтапно», чтобы позволить пользователям перейти на другие приложения для общения. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. А если требования российского законодательства так и не будут выполнены, то мессенджер будет полностью заблокирован, подчеркнули в РКН

В ноябре Роскомнадзор объявил о начале блокировки WhatsApp в России. Тогда утверждалось, что платформа отказывается выполнять требования ведомства, направленные на пресечение преступлений на территории России. Сегодня в СМИ появились сообщения о том, что WhatsApp был замедлен в России на 70–80 %, а от пользователей поступило очень много жалоб.