Сегодня 28 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Роскомнадзор объявил о начале блокировки...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор объявил о начале блокировки WhatsApp в России

Роскомнадзор обвинил мессенджер WhatsApp в нарушении российского законодательства и фактически анонсировал полную блокировку сервиса. РКН утверждает, что платформа отказывается выполнять требования ведомства, направленные на пресечение преступлений на территории России. Роскомнадзор сообщил о «поэтапном вводе ограничений», что должно позволить пользователям перейти на использование других мессенджеров.

Источник изображения: Роскомнадзор

Источник изображения: Роскомнадзор

По словам представителя РКН, «WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

Первые ограничения WhatsApp в виде блокировки голосовых и видеовызовов были введены в августе. Тогда же РКН сообщил, что ограничения будут продолжаться и посоветовал пользователям переходить на «национальные сервисы». В ответ на массовые жалобы жителей многих регионов России на сбои в работе Telegram и WhatsApp, Роскомнадзор заявил о «мерах по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров».

В конце октября российским пользователям перестали поступать SMS и звонки для регистрации в Telegram и WhatsApp. Это ограничение потребовалось с целью «прекращения регистрации новых российских пользователей». Вчера жители Москвы сообщали о массовом сбое в работе WhatsApp, который может стать предвестником полной блокировки платформы.

Источник изображения: freepik.com

Источник изображения: freepik.com

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров, — заявил представитель Роскомнадзора. — В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, он будет полностью заблокирован».

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал полную блокировку WhatsApp «лишь вопросом времени». Он подчеркнул наблюдаемую комитетом «тревожную динамику» возрастающего количества атак на российских пользователей с использованием платформы. По его данным, число таких атак по сравнению с предыдущим годом выросло в три с половиной раза.

«Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к её законам, то его блокировка — лишь вопрос времени»,— написал Антон Немкин в своём Telegram-канале.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Исследователи собрали базу из 3,5 млрд номеров WhatsApp — мессенджер сам их выдавал
В России начали блокировать SMS и звонки для регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp
Суд запретил OpenAI использовать слово «камео» в названии продуктов
Маск ударил по фабрикам троллей: X начала показывать местоположение аккаунтов
Meta✴ «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google
Теги: whatsapp, блокировка, законодательство, россия, нарушения, безопасность
whatsapp, блокировка, законодательство, россия, нарушения, безопасность
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Падающую на Землю обсерваторию NASA Swift будут спасать прицельным запуском крылатой ракеты
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
«Гаражная» компания запустила предзаказ на одноместный летающий мотоцикл с предоплатой в $999
Аналитики раскрыли продажи Escape from Tarkov в Steam за первые две недели с релиза
После запуска ракеты «Союз МС-28» на Байконуре обнаружили повреждения конструкций стартовой площадки
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 27 мин.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 2 ч.
SAP предложила клиентам из Евросоюза суверенное ИИ-облако EU AI Cloud 2 ч.
Бывший сценарист inXile рассекретил, когда выйдет Clockwork Revolution — амбициозная стимпанковая RPG про путешествия во времени 3 ч.
Велосипедный хоррор Quite a Ride от создателя Selfloss «напугал до смерти» даже своего издателя 4 ч.
Control 2 могут показать на The Game Awards 2025 — Remedy зарегистрировала торговую марку Control Resonant 6 ч.
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp 7 ч.
«С тех пор игра сильно изменилась»: Ubisoft отреагировала на утечку внутренней презентации ремейка Prince of Persia: The Sands of Time 8 ч.
Steam наконец стал 64-битным — 32-битному клиенту осталось чуть больше месяца 16 ч.
Трассировка лучей на ПК, «Новая игра +» и прокачка «Легенды»: для Dying Light: The Beast вышло самое крупное обновление с релиза 20 ч.
В Минцифры рассказали, как обойти период «охлаждения» для иностранных SIM-карт 49 мин.
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе 2 ч.
Tesla подсмотрела у китайских конкурентов методы производства машин, признался экс-руководитель отдела продаж 3 ч.
Смартфоны Poco M7 и Redmi Note 14 сочетают высокую функциональность с доступной ценой 3 ч.
В Китае похвастались разработкой ИИ-ускорителя в полтора раза быстрее чипа Nvidia пятилетней давности 4 ч.
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро 4 ч.
Россияне показали преданность брендам своих смартфонов — больше всего любят Apple, Realme, Xiaomi и Samsung 4 ч.
Астрономы обнаружили молодую звезду с древней химией — похоже, она впитала часть партнёра по системе 4 ч.
Партнёры OpenAI набрали долгов на $100 млрд, чтобы оплатить ИИ-мегапроекты Альтмана 4 ч.
Сервер Giga Computing R284-A91 получил 16 отсеков для CXL-модулей формата E3.S 2T 4 ч.