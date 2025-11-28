Роскомнадзор объявил о начале блокировки WhatsApp в России

Роскомнадзор обвинил мессенджер WhatsApp в нарушении российского законодательства и фактически анонсировал полную блокировку сервиса. РКН утверждает, что платформа отказывается выполнять требования ведомства, направленные на пресечение преступлений на территории России. Роскомнадзор сообщил о «поэтапном вводе ограничений», что должно позволить пользователям перейти на использование других мессенджеров.

По словам представителя РКН, «WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».

Первые ограничения WhatsApp в виде блокировки голосовых и видеовызовов были введены в августе. Тогда же РКН сообщил, что ограничения будут продолжаться и посоветовал пользователям переходить на «национальные сервисы». В ответ на массовые жалобы жителей многих регионов России на сбои в работе Telegram и WhatsApp, Роскомнадзор заявил о «мерах по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров».

В конце октября российским пользователям перестали поступать SMS и звонки для регистрации в Telegram и WhatsApp. Это ограничение потребовалось с целью «прекращения регистрации новых российских пользователей». Вчера жители Москвы сообщали о массовом сбое в работе WhatsApp, который может стать предвестником полной блокировки платформы.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров, — заявил представитель Роскомнадзора. — В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, он будет полностью заблокирован».

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин назвал полную блокировку WhatsApp «лишь вопросом времени». Он подчеркнул наблюдаемую комитетом «тревожную динамику» возрастающего количества атак на российских пользователей с использованием платформы. По его данным, число таких атак по сравнению с предыдущим годом выросло в три с половиной раза.

«Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к её законам, то его блокировка — лишь вопрос времени»,— написал Антон Немкин в своём Telegram-канале.