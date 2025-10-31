В России начали блокировать SMS и звонки для регистрации новых пользователей в Telegram и WhatsApp

В России перестали поступать SMS и звонки новым пользователям Telegram и WhatsApp, из-за чего могут возникнуть трудности с регистрацией, при которой требуется подтверждение номера телефона по SMS или звонком, пишет ресурс «Код Дурова».

По данным источника «Кода Дурова» на телеком-рынке, от российских операторов потребовали прекратить передачу звонков и SMS новым пользователям со стороны подрядчиков Telegram и WhatsApp. Речь идёт об организациях, которые занимаются рассылкой SMS и звонков с кодом авторизации. Сообщается, что ограничение передачи коротких текстовых сообщений и прекращения установления голосовых соединений потребовалось с целью «прекращения регистрации новых российских пользователей». Сообщение «Кода Дурова» подтвердил источник РБК в отрасли информационной безопасности.

Впрочем, блокировка пока осуществляется не повсеместно. При попытке изменить номер телефона одного из личных аккаунтов на новый на номера МТС и «МегаФона» SMS поступили, а на номер «Билайна» — нет.

Как отметил «Код Дурова», зачастую Telegram уже не присылает российским пользователям SMS при входе в аккаунт, используя альтернативные методы, включая отправку кода на привязанный почтовый адрес или звонок с российского номера с диктовкой кода голосом, а также отправку кода в другие активные сессии в Telegram. «Однако при регистрации нового аккаунта подтверждение номера телефона по SMS или звонком остаётся обязательным для Telegram, и с этим у россиян намечаются трудности», — пишет ресурс.

Не исключено, что с этим связан запуск Telegram платформы Peer-to-Peer Login Program (программа одноранговой авторизации), в рамках которой пользователю предлагается разрешить рассылку с его номера телефона кодов авторизации Telegram взамен на подписку Telegram Premium.