WhatsApp начнёт предупреждать пользователей, когда их пытаются обмануть мошенники

Служба мгновенных сообщений WhatsApp начнёт вмешиваться при попытке включить функцию демонстрации экрана во время видеозвонка пользователя с неизвестным контактом. Эту функцию могут использовать мошенники в попытках похитить данные для входа в онлайн-банк или получить код подтверждения. Аналогичные меры будут развёрнуты в Facebook Messenger.

Источник изображения: Deeksha Pahariya / unsplash.com

Источник изображения: Deeksha Pahariya / unsplash.com

Мошенники часто создают поддельные личные страницы и страницы брендов, выдавая себя за представителей служб клиентской поддержки банков, авиаперевозчиков и других компаний. Они отслеживают настоящие страницы брендов в поисках комментариев клиентов, у которых возникли проблемы, а затем отправляют этим людям сообщения, представляясь сотрудниками службы поддержки.

Перед входом в сервис они просят потенциальную жертву включить демонстрацию экрана, чтобы получить конфиденциальные данные — увидеть пароли сразу им, как правило, не удаётся, но их добычей может стать имя пользователя или другие сведения для отправки запроса на смену пароля. Они также видят, как на экране жертвы появляется код подтверждения. Теперь, сообщили в Meta, WhatsApp будут выводить сообщения о недопустимости демонстрации экрана незнакомым людям. Аналогичные меры появятся и в Facebook Messenger — если ИИ обнаружит попытку мошеннических действий, он расскажет о возможной схеме и предложит средства защиты, вплоть до блокировки подозрительной учётной записи и отправки жалобы на неё.

Пользователям мессенджеров компания рекомендовала проявлять крайнюю осмотрительность в переписке или при приёме звонков: не сообщать личную или финансовую информацию и помнить, что просто так её обычно не запрашивают. Ещё одна рекомендация — в какой-то момент сделать паузу и посоветоваться с людьми, которым пользователь доверяет: если собеседник требует действовать быстро или хранить общение в тайне, это тревожный сигнал. Наконец, следует пользоваться только официальными каналами обслуживания клиентов, и всегда звонить на официальную горячую линию компании или обращаться через её сайт. Нельзя переходить по ссылкам из электронных писем или мгновенных сообщений; не следует публиковать жалобы на публичных форумах — их мошенники тоже просматривают.

Теги: me, whatsapp, мошенничество
