Роскомнадзор признался в блокировке WhatsApp и Telegram на юге России и нашёл этому объяснение

Роскомнадзор принимает меры по ограничению работы мессенджеров WhatsApp и Telegram для противодействия преступникам. Об этом сообщил представитель ведомства в ответ на запрос информагентства ТАСС о причинах недавних сбоев в работе иностранных платформ на юге страны.

В Роскомнадзоре сообщили, что данные правоохранителей и граждан указывают на то, что иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp активно используются для обмана и вымогательства денежных средств, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность россиян. Отмечается, что направлявшиеся требования о принятии соответствующих мер противодействия владельцами сервисов были проигнорированы.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — заявил представитель Роскомнадзора.

Напомним, 21 октября в течение дня дважды фиксировались сбои в работе мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге России, в том числе в Ростове-на-Дону, Сочи, Адыгее. В некоторых регионах мессенджеры не работали даже по Wi-Fi, а где-то в работе платформ наблюдались различные осложнения. Сегодня сбои фиксируются уже не только на юге страны: неполадки распространились на Урал, Сибирь и Дальневосточный федеральный округ. В частности, в Екатеринбурге перестала работать веб-версия WhatsApp и отмечаются проблемы с отправкой голосовых сообщений.

В компаниях сотовой и проводной связи отметили, что нестабильная работа мессенджеров не связана с блокировкой доступа операторами связи. Роскомнадзор в августе объявил о принятии мер по частичному ограничению звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram на территории России, мотивируя это тем, что сервисы используются мошенниками для вымогательства денег, а также вовлечения граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов рассказал, что Telegram и WhatsApp не будут полностью блокировать в РФ. Он уточнил, что возможны лишь временные ограничения для защиты пользователей от злоумышленников.