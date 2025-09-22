WhatsApp и Telegram стали популярнее в России, несмотря на блокировку звонков

В прошлом месяце охват за месяц нового мессенджера Max от VK составил 32,2 млн человек. Он пока заметно уступает лидирующему, несмотря на ограничения, WhatsApp с месячным охватом более 97 млн уникальных пользователей против 96,2 млн за аналогичный период прошлого года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рекламного холдинга Group4Media на основе данных Mediascope.

На втором месте рейтинга находится VK с месячным охватом 93,5 млн против 90,6 млн в прошлом году. На третьем — Telegram, чей охват за месяц вырос до 91 млн с 86,8 млн годом ранее. Вместе с Max замыкают топ-5 «Одноклассники» (принадлежат VK), число уникальных пользователей которых уменьшилось за год на 2,1 млн до 47,8 млн.

Согласно исследованию Group4Media, среднесуточный охват (среднее количество уникальных пользователей в сутки) у WhatsApp вырос за год на 0,7 млн уникальных пользователей, до 82,1 млн в августе 2025 года, у VK — на 1,2 млн, до 55,8 млн, у Telegram — на 5,5 млн, почти до 68 млн уникальных пользователей. У «Одноклассников» этот показатель снизился почти на 0,6 млн, до 18,4 млн., а у мессенджера Max составил 7 млн человек.

Рост охвата WhatsApp, несмотря на замедление сервиса, связан с массовостью использования, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По мнению гендиректора digital-агентства D-Agency Игоря Демидова, до конца года в WhatsApp ежемесячный охват может вырасти еще на 1–3 %, в VK — на 3–5 %, в Telegram — на 6–9 %, а в Max — на 15–25 %, в то время как «Одноклассники» могут потерять ещё около 2 %, и часть аудитории соцсети перейдёт в Max.

Директор по инсайтам и стратегическим решениям ГК «Игроник» Аида Саидова считает, что OK продолжит терять аудиторию на 3–5 % из-за общего перетока внимания, поскольку пользователи ищут более универсальные или функциональные платформы.

Согласно прогнозу директора по трейдингу и медиапартнёрствам Group4Media Михаила Елисейкина, в 2026 году средняя аудитория мессенджера Max в сутки составит не менее 20 % населения РФ.