WhatsApp и Telegram стали популярнее в России, несмотря на блокировку звонков

В прошлом месяце охват за месяц нового мессенджера Max от VK составил 32,2 млн человек. Он пока заметно уступает лидирующему, несмотря на ограничения, WhatsApp с месячным охватом более 97 млн уникальных пользователей против 96,2 млн за аналогичный период прошлого года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование рекламного холдинга Group4Media на основе данных Mediascope.

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

На втором месте рейтинга находится VK с месячным охватом 93,5 млн против 90,6 млн в прошлом году. На третьем — Telegram, чей охват за месяц вырос до 91 млн с 86,8 млн годом ранее. Вместе с Max замыкают топ-5 «Одноклассники» (принадлежат VK), число уникальных пользователей которых уменьшилось за год на 2,1 млн до 47,8 млн.

Согласно исследованию Group4Media, среднесуточный охват (среднее количество уникальных пользователей в сутки) у WhatsApp вырос за год на 0,7 млн уникальных пользователей, до 82,1 млн в августе 2025 года, у VK — на 1,2 млн, до 55,8 млн, у Telegram — на 5,5 млн, почти до 68 млн уникальных пользователей. У «Одноклассников» этот показатель снизился почти на 0,6 млн, до 18,4 млн., а у мессенджера Max составил 7 млн человек.

Рост охвата WhatsApp, несмотря на замедление сервиса, связан с массовостью использования, считает гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По мнению гендиректора digital-агентства D-Agency Игоря Демидова, до конца года в WhatsApp ежемесячный охват может вырасти еще на 1–3 %, в VK — на 3–5 %, в Telegram — на 6–9 %, а в Max — на 15–25 %, в то время как «Одноклассники» могут потерять ещё около 2 %, и часть аудитории соцсети перейдёт в Max.

Директор по инсайтам и стратегическим решениям ГК «Игроник» Аида Саидова считает, что OK продолжит терять аудиторию на 3–5 % из-за общего перетока внимания, поскольку пользователи ищут более универсальные или функциональные платформы.

Согласно прогнозу директора по трейдингу и медиапартнёрствам Group4Media Михаила Елисейкина, в 2026 году средняя аудитория мессенджера Max в сутки составит не менее 20 % населения РФ.

Источник:

Теги: мессенджер, max, whatsapp, исследование, россия
