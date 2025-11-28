Сегодня 28 ноября 2025
Москвичи и не только массово пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Российские пользователи WhatsApp, особенно в столичном регионе, начали жаловаться на сбои в работе мессенджера. Глобальных неполадок в работе сервиса не наблюдается, гласит служба мониторинга платформы по всему миру.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Сообщения в WhatsApp у россиян перестали отправляться при всех способах подключения — и через мобильный интернет, и через Wi-Fi. Мессенджер начинает работать в штатном режиме только при использовании дополнительных инструментов, в том числе при смене IP-адреса на зарубежный.

Минувшим летом Роскомнадзор начал блокировать звонки через WhatsApp и Telegram. Эту меру в ведомстве объяснили борьбой с мошенниками, а решение было принято из-за «многочисленных обращений граждан». Если платформы начнут выполнять требования российского законодательства, заявил регулятор, доступ к звонкам будет восстановлен. Пока же, добавили в Минцифры, эти меры способны снизить число вызовов от мошенников.

В октябре Роскомнадзор признал свою причастность к частичным сбоям в работе WhatsApp и Telegram в южных регионах страны. Эти действия ведомство также объяснило проведением работ по противодействию преступной деятельности.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: whatsapp, россия, сбой
