Россияне массово жалуются на навязывание мессенджера Max через блокировки «Госуслуг»

Россияне в последние дни стали массово жаловаться на странное поведение «Госуслуг» — сервис начал массово ограничивать доступ к некоторым функциям на трое суток. Объясняется это мерами безопасности, однако пользователи видят в этом иную цель — таким образом им навязывают мессенджер Max, поскольку через него можно избавиться от ограничений.

Источник изображения: Max

Источник изображения: Max

Многие пользователи мобильного приложения «Госуслуг» при попытке воспользоваться им увидели следующее сообщение: «Для вашей безопасности некоторые функции в „Госуслугах“ могут быть ограничены на 72 часа. Также будет ограничен вход в приложение „Госключ“ и на другие сайты, которые используют вход через „Госуслуги“».

Источник изображения: Telegram-канал «Новости Москвы»

Источник изображения: Telegram-канал «Новости Москвы»

Далее приложение сообщает, что ограничения будут автоматически сняты через 72 часа, а чтобы восстановить доступ раньше, необходимо подтвердить личность. Предлагается всего два способа сделать это: либо лично обратиться в центр обслуживания в МФЦ, либо создать «Цифровой ID» в мессенджере Max.

В настольной версии некоторые пользователи и вовсе столкнулись с полной блокировкой на 72 часа, сопровождаемой следующим сообщением: «Доступ временно заблокирован. Выполнена подозрительная попытка входа с вашим логином и паролем от „Госуслуг“». Далее отмечается, что для восстановления доступа раньше, чем через 72 часа, необходимо отсканировать QR-код и создать «Цифровой ID» в Max либо обратиться в МФЦ.

Источник изображения: Telegram-канал «Храни Деньги!»

Источник изображения: Telegram-канал «Храни Деньги!»

В комментариях к постам о проблеме в Telegram — а об этом пишут даже каналы-миллионники — некоторые пользователи отмечают, что сталкивались с подобными сообщениями и раньше, однако, судя по всему, прежде блокировки не носили массового характера. Теперь же, похоже, ограничения стали вводиться чаще. К тому же ранее существовали способы снять ограничения без использования Max. При этом пользователи подчёркивают, что перед блокировкой никакой подозрительной активности не было.

Комментариев от Госуслуг касательно ситуации не поступало.

